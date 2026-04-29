Çinli otomobil üreticis GWM’nin amiral gemisi off-road SUV’si Tank 700’ün bir V8 benzinli motorla donatılacağı doğrulandı. GWM, amiral gemisi off-road SUV’si Tank 700’ün, yüksek performanslı bir süper otomobille birlikte yeni geliştirilen V8 benzinli motorun piyasaya sürülmesine öncülük edeceğini doğruladı.
Tank görünümünde: Süper otomobil yolda
GWM, 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda yaptığı duyurularla off-road dünyasında büyük ses getirdi. Tank 700'ün V8 motorlu versiyonu artık resmen doğrulandı.
2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda GWM Başkanı Jack Wei, Tank 700'ün gelecekteki bir versiyonunun “aynı zamanda bir V8 motor kullanacağını” söyledi. Wei, “Gelecekte Tank 700 de bir V8 motor kullanacak” dedi. "Süper otomobil yüksek performanslı bir V8 kullanırken, Tank 700 normal bir V8 kullanıyor.
GWM'nin otomobil fuarında paylaştığı detaylar, benzinli V8 motorun çift turboşarjlı ve 4,0 litre kapasiteli olacağını ve mevcut 3,0 litre turboşarjlı benzinli V6 motorunun daha da geliştirilmiş bir versiyonu olacağını gösteriyor. Süper otomobil uygulamaları dışında plug-in hibrit teknolojisine sahip olması bekleniyor.
Pekin Otomobil Fuarı'nda GWM, yepyeni GF süper otomobilinin 4,0 litrelik çift turbo hibrit V8 motorla donatılacağı doğrulandı ve farklı araç uygulamaları için çok sayıda V8 güç aktarma sisteminin geliştirilmekte olduğunu gösterildi.
Bu kapsamlı stratejinin bir parçası olarak Tank 700 V8, GWM’nin yüksek performanslı motor yelpazesini genişletme yolunda önemli bir adım teşkil ediyor ve markanın, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi büyük hacimli motorların hâlâ rağbet gördüğü pazarlardaki talebe cevap vermesini sağlıyor.
2024 yılında Çin'de ilk kez piyasaya sürülen Tank 700'ün orta dönem versiyonu bu ay satışa sunuldu ve 2026 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı; bu da yeni modelin 2027 veya 2028'de piyasaya sürülebileceğini düşündürüyor. Mevcut Tank 700’ün Çin pazarı versiyonları 260 kW/560 Nm gücünde 3,0 litrelik turboşarjlı V6 benzinli motor veya hibrit versiyonlarla sunuluyor.
Tank 500 plug-in hibrit modeline benzer şekilde, Tank 700 Hi4-T mekanik dört tekerlekten çekiş sistemini korurken, Tank 700 Hi4-Z modelinde tahrik milleri yerine elektrik motorları kullanılıyor. Tank 700 Hi4-T V6, 385 kW/800 Nm'lik toplam sistem gücüne sahipken, Tank 700 Hi4-Z V6 ise 720 kW ve 1375 Nm güç üretiyor.