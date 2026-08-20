Tanesi 280 liradan kapış kapış satılıyor: Dev hasat başladı

TÜRKİYE'DE FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Türkiye'de karambola henüz yaygın olarak satılan bir meyve olmadığı için fiyatı da satış noktasına ve ürünün gramajına göre değişiyor. İnternet satışlarında 1 adet yerli üretim karambola 280 liraya kadar çıkabiliyor. Aynı dönemde farklı satıcılarda "yıldız meyvesi" adıyla 199 lira seviyesinde ürünler de bulunuyor. 1 kilogramlık bazı ürünlerde ise fiyat 1.100 liraya kadar yükseliyor.