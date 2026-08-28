Tanesi 150 TL’den satılıyor: Eylül ayında bu ürüne doyacağız

Ali Çakıroğlu da erken gelen palamudun bolluk işareti olduğunu belirterek, “Erken gelen palamut, palamut balığının bol olduğuna bir işarettir” dedi.

Balıkçılar, 1 Eylül’de gırgırla avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte palamut başta olmak üzere balık çeşitliliğinin tezgâhlara daha fazla yansımasını bekliyor.