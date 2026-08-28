Balıkçılıkta gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül’de sona ermesine sayılı günler kala Bandırma Balık Hali’nde yeni sezon hazırlıkları başladı.
Tanesi 150 TL’den satılıyor: Eylül ayında bu ürüne doyacağız
Balıkçılıkta yeni sezon öncesi tezgâhlarda hareketlilik başladı. Denizlerde görülen bolluk işareti, hem balıkçıları umutlandırdı hem de eylül ayı için beklentileri artırdı.Kaynak: İHA
2026-2027 balıkçılık sezonu öncesinde tezgâhlarını hazırlayan balıkçılar, denizlerde yaşanan hareketlilik nedeniyle bu sezondan umutlu olduklarını belirtti.
Yeni sezon öncesi tezgahlar hareketlendi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak yeni av sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Küçük tekneler tarafından avlanan ürünlerin ağustos ayının ortalarından itibaren tezgâhlarda yerini almaya başladığı ifade edildi.
Balıkçılar, sezonun başlamasıyla birlikte denizlerde hareketliliğin daha da artmasını ve çeşitliliğin tezgâhlara yansımasını bekliyor.
Karadeniz’deki hareketlilik umut verdi
Balıkçı Ali Çakıroğlu, yeni sezonun balıkçılık camiasına hayırlı olmasını dileyerek Karadeniz’deki bolluğun umut verici olduğunu söyledi.
Çakıroğlu, küçük teknelerin getirdiği ürünlerin bile sezon öncesi beklentileri artırdığını belirtti.
“Ağustos ayının 15’inden itibaren tezgahlara gelmeye başladı”
Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Çakıroğlu, ürünün ağustos ayının ortalarından itibaren tezgâhlarda görülmeye başladığını ifade etti.
Çakıroğlu, “2026-2027 gırgırla balık avlanma sezonu balıkçı camiasına hayırlı olsun. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Küçük teknelerin getirdiği balıktan da belli. Ağustos ayının 15’inden itibaren tezgahlara gelmeye başladı” dedi.
“Gün geçtikçe 1 kilograma ulaşacaktır”
Sezon öncesi tezgâhlara gelen ürünlerin ilk etapta daha küçük boylarda olduğunu anlatan Çakıroğlu, ilerleyen günlerde ağırlığın artmasını beklediklerini söyledi.
Çakıroğlu, “İlk etapta 250-300 gram civarlarındaydı. Gün geçtikçe ortalama 1 kilogram ağırlığına kadar ulaşacaktır. İlerleyen zamanlarda lezzeti de güzelleşecektir. Herkesi balık almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Fiyatı belli oldu
Tezgâhlarda yerini almaya başlayan yerli ürünün tanesi 150 TL’den, iki tanesi ise 250 TL’den satışa sunuluyor.
Bunun yanında deniz levreği ve deniz çipuranın tanesi de 350 TL’den tezgâhlarda yer alıyor.
Eylül ayında o ürüne doyacağız
Balıkçıların bu sezon bol olmasını beklediği ürünün palamut olduğu belirtildi.
Denizlerdeki palamut hareketliliği balıkçıların yüzünü güldürürken, erken gelen palamudun sezonun bereketli geçeceğine işaret ettiği ifade edildi.
Ali Çakıroğlu da erken gelen palamudun bolluk işareti olduğunu belirterek, “Erken gelen palamut, palamut balığının bol olduğuna bir işarettir” dedi.
Balıkçılar, 1 Eylül’de gırgırla avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte palamut başta olmak üzere balık çeşitliliğinin tezgâhlara daha fazla yansımasını bekliyor.