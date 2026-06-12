Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi

Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi Jaillet, Bursa'da üretilen yeni Boreal modelinin banttan indirilme töreninde konuştu. Jaillet, Türkiye pazarı için planlanan 400 milyon avroluk dev otomotiv yatırım planını adım adım hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 1

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve OYAK Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet, yeni Boreal modelinin, şirketin Türkiye otomotiv sanayisine yönelik kararlılıkla sürdürdüğü yatırımların en somut ve güçlü kanıtı olduğunu vurguladı. Jaillet, daha önce kamuoyuna duyurulan 4 yeni araç modeli için planlanan toplam 400 milyon avroluk yatırım bütçesini, planlandığı gibi aşama aşama devreye aldıklarını açıkladı.

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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 2

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Renault Boreal Banttan İndirilme Töreni'nde konuşan Lionel Jaillet, bu projenin arkasında çok ciddi bir ekip çalışmasının yer aldığını belirtti. Zorlu ve titiz bir süreci başarıyla tamamlamış olmaktan ötürü büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. Yeni modelin teknik ve stratejik önemine değinen Jaillet, Boreal'in geliştirme ekipleri tarafından en ileri mühendislik çözümleriyle üretilen özel modellerden biri olduğunu aktardı.

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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 3

Lionel Jaillet, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki müşterilerin beklentilerine mükemmel şekilde uyum sağlayan bu modelin, Bursa'da üretilmesinden ayrıca gurur duyuyoruz. Boreal ile C-SUV segmentinde standartları yükseltiyoruz. Üstün tasarımı ve ileri teknolojileri ve verimli hibrit motor seçenekleriyle bu segmentte fark yaratıyoruz.

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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 4

Boreal, Türkiye otomotiv sanayisine olan sürekli yatırımlarımızın güçlü bir göstergesidir. Açıklamış olduğumuz gibi 4 model için planladığımız 400 milyon euro yatırımı, adım adım hayata geçiriyoruz. Duster ve Clio 6'nın ardından bugün Boreal'i sizlere sunuyoruz."

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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 5

Otomotiv endüstrisine ve yürütülen projelere sağlanan sürekli destekler nedeniyle Bakan Kacır'a şükranlarını sunan Jaillet, Renault Group adına 55 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olan yerel ortakları OYAK yönetimine de teşekkür etti. Başarının mimarının çalışanların özverisi ve emeği olduğunu kaydeden Jaillet, OYAK Renault olarak sektörün geleceğine güçlü yatırımlar yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 6

Törende söz alan Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise kentin tarih boyunca üretimin, ticaretin ve girişimciliğin sembolü olduğuna işaret etti. Bursa'nın günümüzde de Türkiye'nin sanayi altyapısı ve ihracat potansiyeli bakımından en stratejik merkezlerinden biri olarak ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 7

Vali Ayyıldız, kentin ulaştığı bu başarı grafiğinde, bölgeyi dünyanın sayılı otomotiv üslerinden biri haline getiren güçlü sanayi kuruluşlarının payının yadsınamaz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

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Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi - Resim: 8

"Bunların en başında gelenlerden biri, OYAK Renault'dur. Gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağladığı istihdamla, oluşturduğu yan sanayi ekosistemi ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla Bursa'nın ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkıları olmuştur. Bugün banttan indirilen bu yeni araç, ülkemize duyulan güvenin, üretime olan inancın ve geleceğe yönelik kararlılığın önemli bir göstergesidir."

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