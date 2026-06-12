Tam 400 milyon avro ayrıldı: Renault ve OYAK o otomobili Bursa'da banttan indirdi

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Renault Boreal Banttan İndirilme Töreni'nde konuşan Lionel Jaillet, bu projenin arkasında çok ciddi bir ekip çalışmasının yer aldığını belirtti. Zorlu ve titiz bir süreci başarıyla tamamlamış olmaktan ötürü büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. Yeni modelin teknik ve stratejik önemine değinen Jaillet, Boreal'in geliştirme ekipleri tarafından en ileri mühendislik çözümleriyle üretilen özel modellerden biri olduğunu aktardı.