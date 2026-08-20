Tabloları kül eden sorumsuzluk: Ressamın dairesine isabet etmişti

Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda ölen yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı belirlendi. Olay sırasında Muğla Dalaman'da bulunan ev sahibi Murat Melih Ö.(47), telefonla görüştüğü polis ekiplerine dairede kimsenin olmadığını belirtti.