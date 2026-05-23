Çinli otomotiv devi Dongfeng'in lüks alt markası Voyah, elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni bir boyuta taşıyor. Marka, tasarım dili ve performans verileriyle doğrudan son dönemin popüler modeli Xiaomi YU7’yi gözüne kestiren yeni modeli Passion S’in perdelerini kaldırdı. Sektörde hızla yükselen FUV (Fusion Utility Vehicle) segmentine adım atan model, hem agresif tasarımı hem de güçlü teknik altyapısıyla dikkat çekiyor.
SUV yarışı kızışıyor: Çinli dev, yeni elektrikli otomobil Passion S’i duyurdu
Çinli lüks elektrikli araç üreticisi Voyah, FUV segmentinde konumlandırdığı, 637 beygir güce ve 800V yüksek hızlı şarj mimarisine sahip yeni "teknoloji odaklı" dinamik SUV modeli Passion S’in resmi görsellerini ilk kez paylaştı.
Kaslı Tasarım ve Üstün Aerodinamik
"Teknoloji odaklı dinamik SUV" olarak nitelendirilen Voyah Passion S, dış tasarımında yüksek performans hissini ön plana çıkarıyor. Aracın öne çıkan tasarım detayları şunlar:
Ön Bölüm: Kaslı hatlara sahip belirgin bir kaput yapısı, sportif gövde parçaları ve entegre hava kanalları agresif görünümü destekliyor.
LiDAR Teknolojisi: Aracın tavan kısımlarında yer alan entegre LiDAR sistemi, gelişmiş otonom sürüş ve güvenlik asistanlarının varlığına işaret ediyor.
Profil: Coupe SUV formunu benimseyen Passion S; 5.050 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik ve 1.656 mm yükseklik ölçüleriyle geniş bir duruş sergiliyor. Araç, 3.000 mm aks mesafesi sayesinde orta-üst sınıf SUV segmentindeki yerini sağlamlaştırıyor.
Sportif Detaylar: 21 inç boyutundaki koyu renkli dövme jantlar ve dikkat çekici turuncu fren kaliperleri dinamik karakteri tamamlıyor. Arka tarafta ise büyük bir spoyler ile verimliliği artıran hava yönlendirme kanalları yer alıyor.
İki Farklı Güç Seçeneği: 637 Beygire Ulaşan Performans
Voyah Passion S, kullanıcıların performans beklentilerine göre arkadan itişli (RWD) ve dört tekerlekten çekişli (AWD) olmak üzere iki farklı motor kombinasyonuyla yollara çıkacak:
Arkadan itişli (RWD) ve tek elektrik motorlu araçların gücü 300 kW (402 Beygir),
Dört tekerlekten çekişli (AWD) çift elektrik motorlu araçların gücü 475 kW (~637 Beygir)
800V Mimari ile Yıldırım Hızında Şarj
Yeni Passion S modelinin kalbinde, dayanıklılığı ve güvenliğiyle bilinen lityum demir fosfat (LFP) batarya paketi yer alıyor. Sektörün en güncel standartlarından biri olan 800V elektrik mimarisi desteğine sahip olan araç, bu sayede yüksek hızlı şarj istasyonlarında ultra kısa sürelerde bataryasını doldurarak uzun yolculuklardaki bekleme sürelerini minimuma indiriyor.