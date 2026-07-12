Süslü inekler, renkli fistanlar: Kemençe eşliğinde göç: Karadeniz yaylalarını inlettiler

Bu da yaylaların güzelliği oldu. 150 yılı aşkındır atalarımızın asırlık geleneği olan göç hikayesini canlandırıyoruz. Yayıklarla ve diğer eşyaları yaylaya taşırmış gibi yapıyoruz. Bu geleneği de gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. İnekler süslenir, horon edilirdi. Yurt dışından ve şehir dışından festivalimize gelenler oluyor. Her yıl devam edeceğiz inşallah" dedi.