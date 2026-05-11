Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler formatında heyecan 10 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde zirveye ulaştı.
Survivor’da veda gecesi: Ödül oyununu kim kazandı, kim elendi? Beyza mı Seda mı?
Survivor 2026’nın 10 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Gönüllüler ödülün sahibi olurken, kadınlar düellosunun ardından yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim belli oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Dominik’te hem fiziksel hem de psikolojik sınırların zorlandığı gecede, takımlar önce büyük ödül için parkura çıktı, ardından eleme potasındaki kadın yarışmacılar adada kalabilmek için düello alanında ter döktü.
ÖDÜL OYUNUNDA KAZANAN TARAF BELLİ OLDU
Haftanın yiyecek ödülü için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı, zorlu engellerle dolu parkurda kıyasıya bir mücadele sergiledi.
Final atışlarına kadar süren çekişmede, özellikle final turunda Beyza'nın Nefise karşısındaki etkili performansı dikkat çekti. Bayrak yarışına kadar uzanan bu zorlu mücadeleyi 10-6’lık skorla Gönüllüler takımı kazanarak ödülün sahibi oldu.
NEFES KESEN ELEME DÜELLOSU
Gecenin en kritik anları ise eleme potasındaki kadın yarışmacıların kaderlerini belirleyecek olan düello müsabakalarında yaşandı.
Bu haftanın eleme adayları olan Nagihan, Seda, Beyza ve Sude arasında şu eşleşmeler gerçekleşti:
Nagihan - Seda
Beyza - Sude
Kıran kırana geçen karşılaşmalar sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan Nagihan ve Sude, düellodan galip ayrılarak isimlerini eleme potasından sildirmeyi başardı.
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN İSİM
Düellolarda mağlup olan Beyza ve Seda için eleme konseyinde kritik bekleyiş başladı.
Yarışmanın yeni sistemine göre gerçekleştirilen seyirci oylaması sonucunda, rakibine göre daha az puan toplayan ve oylamada geride kalan Seda, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.
Meşalesini söndürerek adadan ayrılan Seda, arkadaşlarıyla duygusal bir veda gerçekleştirdi.
Yarışma macerasını noktalarken, "Burada olmak harika bir tecrübeydi, arkadaşlarıma başarılar diliyorum" sözleriyle Dominik'e veda etti.
Seda’nın gidişiyle birlikte takımlardaki dengelerin önümüzdeki günlerde nasıl değişeceği merak konusu oldu.