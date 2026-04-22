22 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Magazin Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu

Survivor 2026’da heyecan hız kesmiyor. 21 Nisan akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ikinci eleme adayı netleşirken, adada tansiyon zirveye çıktı.

Gül Devrim Koyun
Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 1

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın 21 Nisan Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, adada tansiyon bir an olsun düşmedi.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 2

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan takımlar, hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını zorladı.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 3

Güç, denge ve hızın ön planda olduğu nefes kesen mücadelenin ardından, haftanın kaderini belirleyen isimler netleşti.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 4

DOKUNULMAZLIK YARIŞINDA MAVİ TAKIM RÜZGARI

Kırmızı ve Mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk oyunu kaybeden ve potaya bir isim gönderen Gönüllüler (Mavi Takım), bu kez parkura mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 5

Zorlu engellerle dolu parkurda üstün bir performans sergileyen Mavi takım, final atışlarında hata yapmayarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu sonuçla Gönüllüler takımı kendisini garanti altına alırken, Ünlüler (Kırmızı Takım) için konsey yolu göründü.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 6

ADA KONSEYİNDE BÜYÜK OYLAMA

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda yapılan ada konseyi oldukça gergin geçti. Takım

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 7

Takım arkadaşları arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Lina, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gönderildi.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 8

Haftanın ilk gününde belirlenen ilk aday Beyza’nın ardından Lina’nın da isminin çıkmasıyla eleme potasındaki dengeler değişti.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 9

KİMLER POTADA?

Bu hafta oynanan oyunlar ve yapılan oylamalar sonucunda eleme potasındaki güncel durum şöyle:
Beyza
Lina

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 10

BÜYÜK ÖDÜL MÜJDESİ: ROTADA İNGİLTERE VAR

Gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise Acun Ilıcalı’nın açıkladığı ödül oldu.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 11

Yarışmacıları heyecanlandıran habere göre; önümüzdeki ödül oyununu kazanan takım, İngiltere’ye giderek Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin maçını tribünden izleme şansını elde edecek.

Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu - Resim: 12

VEDA EDEN İSİM: ENGİNCAN

Haftanın sonunda yapılan seyirci oylaması neticesinde Survivor hayallerine veda eden isim ise Engincan oldu.

