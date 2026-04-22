Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın 21 Nisan Salı akşamı yayınlanan son bölümünde, adada tansiyon bir an olsun düşmedi.
Survivor’da nefes kesen mücadele: Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı belli oldu
Survivor 2026’da heyecan hız kesmiyor. 21 Nisan akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ikinci eleme adayı netleşirken, adada tansiyon zirveye çıktı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan takımlar, hem fiziksel hem de psikolojik sınırlarını zorladı.
Güç, denge ve hızın ön planda olduğu nefes kesen mücadelenin ardından, haftanın kaderini belirleyen isimler netleşti.
DOKUNULMAZLIK YARIŞINDA MAVİ TAKIM RÜZGARI
Kırmızı ve Mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk oyunu kaybeden ve potaya bir isim gönderen Gönüllüler (Mavi Takım), bu kez parkura mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.
Zorlu engellerle dolu parkurda üstün bir performans sergileyen Mavi takım, final atışlarında hata yapmayarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Bu sonuçla Gönüllüler takımı kendisini garanti altına alırken, Ünlüler (Kırmızı Takım) için konsey yolu göründü.
ADA KONSEYİNDE BÜYÜK OYLAMA
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda yapılan ada konseyi oldukça gergin geçti. Takım
Takım arkadaşları arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Lina, haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gönderildi.
Haftanın ilk gününde belirlenen ilk aday Beyza’nın ardından Lina’nın da isminin çıkmasıyla eleme potasındaki dengeler değişti.
KİMLER POTADA?
Bu hafta oynanan oyunlar ve yapılan oylamalar sonucunda eleme potasındaki güncel durum şöyle:
Beyza
Lina
BÜYÜK ÖDÜL MÜJDESİ: ROTADA İNGİLTERE VAR
Gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise Acun Ilıcalı’nın açıkladığı ödül oldu.
Yarışmacıları heyecanlandıran habere göre; önümüzdeki ödül oyununu kazanan takım, İngiltere’ye giderek Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin maçını tribünden izleme şansını elde edecek.
VEDA EDEN İSİM: ENGİNCAN
Haftanın sonunda yapılan seyirci oylaması neticesinde Survivor hayallerine veda eden isim ise Engincan oldu.