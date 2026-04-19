Zorlu engellerin ve yüksek konsantrasyon gerektiren atışların ön planda olduğu gecede, takımlar tam kadro devam edebilmek için kıran kırana bir mücadele sergiledi.
Survivor’da eleme adayları belli oldu: Adada taşlar yerinden oynadı
TV8’in sevilen yarışması Survivor 2026’da rekabet hız kesmeden sürüyor. 18 Nisan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler, kritik dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Erkekler haftasında eleme öncesi tansiyon yükselirken, performanslar ve stratejiler belirleyici oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Günün sonunda parkurdaki üstün performansıyla galibiyete uzanan taraf Gönüllüler takımı oldu.
Bu galibiyetle Gönüllüler ekibi büyük bir moral depolarken, mağlubiyet alan Ünlüler takımı için konseyde yüzleşme vakti geldi.
ELEME POTASI ŞEKİLLENDİ
Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununun ardından potaya giren isimler Bayhan ve Engincan olmuştu.
18 Nisan akşamı oynanan oyunun kaybedilmesiyle Ünlüler takımında taşlar yerinden oynadı ve potaya iki isim daha dahil oldu:
Murat Arkın: Ada konseyinde yapılan oylamada adı en çok yazılan isim olarak haftanın üçüncü eleme adayı oldu.
Can Berkay Ertemiz: Kırmızı takımda performans birincisi seçilen Nobre, dokunulmazlık hakkını kullanarak dördüncü aday olarak Can'ın ismini verdi.
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
Konseyin ardından adada kalma mücadelesi verecek olan isimler arasındaki eşleşmeler de netleşti.
Büyük bir heyecana sahne olması beklenen düellolarda; Can ile Engincan, Bayhan ile de Murat Arkın karşı karşıya gelecek.
Mavi takımdan Gözde’nin vedasının ardından adada dengeler değişmişti.
Bu pazar günü gerçekleşecek düelloların ardından adaya veda edecek olan erkek yarışmacı şimdiden büyük merak konusu.