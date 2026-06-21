Survivor'daki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ogeday Girişken, bu kez spor ve televizyon kariyerinin dışında, özel yaşamındaki mutlu gelişmeyle adından söz ettiriyor.
Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı
Survivor'ın sevilen ve unutulmaz şampiyonlarından Ogeday Girişken uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile dünyaevine girdi. Girişken sosyal medya hesabından mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı. Çiftin nikah töreninden ilk görüntüler gündem oldu.Cemile Kurel
34 yaşındaki Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş'a geçtiğimiz yıl romantik bir evlilik teklifi yapmış, aldığı "evet" yanıtıyla ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşımıştı.
Evlilik kararı sonrası hazırlıklara başlayan çift, geçtiğimiz aylarda ailelerinin katıldığı samimi bir törenle nişanlanmıştı. 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen bu özel organizasyonda yüzüklerini takan ikili, evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.
Beklenen günün gelmesiyle birlikte Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş, sade ancak şık bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Aile üyeleri ve yakın dostlarının eşlik ettiği törende mutlulukları gözlerinden okunan çift, objektiflere poz verdi.
Nikah sonrası paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Hayranları ve takipçileri, çifte binlerce beğeni ve tebrik mesajı göndererek mutluluklarına ortak oldu.