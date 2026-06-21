Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı

Survivor'ın sevilen ve unutulmaz şampiyonlarından Ogeday Girişken uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş ile dünyaevine girdi. Girişken sosyal medya hesabından mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı. Çiftin nikah töreninden ilk görüntüler gündem oldu.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 1

Survivor'daki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ogeday Girişken, bu kez spor ve televizyon kariyerinin dışında, özel yaşamındaki mutlu gelişmeyle adından söz ettiriyor.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 2

34 yaşındaki Girişken, uzun süredir birlikte olduğu Zeynep Yumrutaş'a geçtiğimiz yıl romantik bir evlilik teklifi yapmış, aldığı "evet" yanıtıyla ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşımıştı.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 3

Evlilik kararı sonrası hazırlıklara başlayan çift, geçtiğimiz aylarda ailelerinin katıldığı samimi bir törenle nişanlanmıştı. 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşen bu özel organizasyonda yüzüklerini takan ikili, evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 4

Beklenen günün gelmesiyle birlikte Ogeday Girişken ve Zeynep Yumrutaş, sade ancak şık bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 5

Aile üyeleri ve yakın dostlarının eşlik ettiği törende mutlulukları gözlerinden okunan çift, objektiflere poz verdi.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 6

Nikah sonrası paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 7
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Survivor şampiyonu Ogeday Girişken dünyaevine girdi: İlk kareler ortaya çıktı - Resim: 8

Hayranları ve takipçileri, çifte binlerce beğeni ve tebrik mesajı göndererek mutluluklarına ortak oldu.

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