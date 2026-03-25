24 Mart Salı akşamı ekrana gelen son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için parkurda kıyasıya yarıştı.
Survivor ortalık karıştı: Sercan ve Engincan birbirine girdi
Survivor 2026’da birleşme partisi öncesi heyecan ve tansiyon giderek artarken, dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belli oldu. Fragmanda Sercan ve Engincan arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada büyük yankı uyandırarak izleyiciler arasında geniş bir tartışma başlattı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Potaya kim gitti? İşte geceye damga vuran gelişmeler...
İzleyiciler, ikili arasında yaşanan gerilimi yorumlarken, sahneler çeşitli platformlarda hızla paylaşılmaya başlandı.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026’da dün gece takımlar, eleme potasına isim göndermemek için zorlu parkurda var güçleriyle mücadele etti.
Nefes kesen karşılaşmanın finalinde heyecan doruğa çıktı.
Bayrak yarışına Ramazan ve Osman Can’ın çıktığı kritik anda, atışlarda Nobre’nin aldığı son sayı ile dokunulmazlık oyununu 11-12 skorla kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden Mavi Takım için ada konseyinde zorlu bir oylama süreci başladı.
Takım üyelerinin verdiği oylar sonucunda haftanın ikinci eleme adayı belirlendi.
Yapılan oylama neticesinde Survivor 2026’da haftanın ikinci eleme adayı Sude oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Mavi Takım’da ilk aday Lina olarak belirlenmişti.
Sude’nin de potaya girmesiyle birlikte bu haftanın eleme adayları şu şekilde netleşti:
Lina
Sude