Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, modern muharebe sahasının en kritik tehditleri arasında yer alan mini ve mikro insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri görücüye çıkardı. Farklı teknolojilere dayanan anti-İHA çözümleri, ulusal ve uluslararası arenada gövde gösterisi yaptı.
Sürü halinde saldırdılar, kaçamadılar: ASELSAN'dan devrim niteliğinde gövde gösterisi
ASELSAN tarafından mini ve mikro insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı geliştirilen Çelik Kubbe bileşenleri İHTAR, EJDERHA ve GÖKBERK, düzenlenen testlerde 3 farklı senaryodaki hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.
Stratejik öneme sahip İHA savunma sistemleri için ASELSAN'ın Gölbek Test Merkezi'nde bir tanıtım faaliyeti düzenlendi. Gerçek harp sahasını aratmayan bu etkinliğe, 19 farklı ülkeden gelen çok sayıda uluslararası askeri heyet ile ulusal ve uluslararası basın mensupları katıldı.
ASELSAN’ın dron tehditlerine karşı oluşturduğu entegre savunma ekosistemi olan DRONEDEF karşı tedbir setinde şu alt sistemler yer alıyor:
İHTAR: İHA Önleme Sistemi (Tespit ve Yumuşak İmha / Elektronik Harp)
GÖKBERK: 5/10 kW Lazer Silah Sistemi
KORKUT: 25 mm Parçacıklı Mühimmatlı Silah Sistemi
GÖKALP: Otonom Önleyici İHA
EJDERHA: AD Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemi
ŞAHİN LITE: 40 mm Parçacıklı Mühimmat / 12.7 mm / 7.62 mm Silah Sistemi
ŞAHİN DUAL: Çift Silahlı (12.7 mm + 40 mm / 7.62 mm) Parçacıklı Mühimmatlı Silah Sistemi
MİĞFER: FPV Dronlara Karşı Öz Savunma Sistemi (Kamikaze Dron Önleme)
Test faaliyeti kapsamında senaryo gereği DRONEDEF setinin bazı stratejik alt sistemleri kullanıldı. AURA 200G radar ünitesine sahip İHTAR, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemi, farklı yönlerden eş zamanlı saldıran çok sayıda drona karşı koordineli bir savunma gerçekleştirdi.
İlk senaryoda sürü halinde yaklaşan dronlar, algılama alt sistemi tarafından anında tespit edildi. Tehdit unsuru İHA’lardan ikisi, İHTAR sistemi tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirildi. Yaklaşmayı sürdüren diğer İHA'lar için ise Komuta ve Kontrol Alt Sistemi devreye girdi. Kalan hedefler fiziksel imha sistemlerine atandı.
İHTAR’dan gelen anlık veriler doğrultusunda hedefleri takibe alan EJDERHA ve GÖKBERK, dronların atış menziline girmesiyle birlikte imha sürecini başarıyla tamamladı. Çelik Kubbe konseptinin en alt katmanını oluşturan bu üç sistemin birbiriyle tam uyumlu çalışması tam not aldı.
Katmanlı hava savunma mimarisi içinde görev yapan sistemlerin öne çıkan teknolojik özellikleri ise şu şekilde:
Yapay Zekalı İHTAR: Hem şehir hem de kırsal ortamlarda görev yapabilen sistem; AESA radar teknolojisini, gelişmiş görüntü işleme algoritmalarını ve programlanabilir FPV karıştırıcı kabiliyetlerini tek bir yapıda birleştiriyor. Yapay zeka desteğiyle tehditleri çok erken safhada yüksek doğrulukla teşhis edebiliyor.
Yönlendirilmiş Enerjili EJDERHA: Mobil bir platform üzerinde konuşlandırılan sistem, yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle görev yapıyor. Vakum elektroniği teknolojisini kullanan EJDERHA, ürettiği yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar sayesinde hedef İHA'ların elektronik donanımlarını uzaktan işlevsiz bırakıyor.
Lazer Silahlı GÖKBERK: Katmanlı hava savunma mimarisinin önemli parçalarından biri olan sistem, yönlendirilmiş enerji tabanlı lazer silahıyla donatıldı. GÖKBERK, radardan gelen verilerle kilitlendiği hedeflere lazer atışı uygulayarak fiziki imha sağlıyor.