Sürü halinde saldırdılar, kaçamadılar: ASELSAN'dan devrim niteliğinde gövde gösterisi

Stratejik öneme sahip İHA savunma sistemleri için ASELSAN'ın Gölbek Test Merkezi'nde bir tanıtım faaliyeti düzenlendi. Gerçek harp sahasını aratmayan bu etkinliğe, 19 farklı ülkeden gelen çok sayıda uluslararası askeri heyet ile ulusal ve uluslararası basın mensupları katıldı.