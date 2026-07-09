2026/2027 sezonu öncesinde Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmeye devam ederken, kalecilerin güncel piyasa değerleri de dikkat çekti. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede ligin en değerli 10 file bekçisi sıralandı.
Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi
2026/2027 sezonu öncesinde Süper Lig’in piyasa değeri en yüksek kalecileri netleşti. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede birbirinden yıldız isimler yer aldı. İşte Süper Lig’in en değerli 10 file bekçisi…Kaynak: Diğer
Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Nübel, Fenerbahçe’nin yıldız isimleri Ederson ve Dominik Livakovic, Trabzonspor’un Andre Onana’sı ile Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır listenin üst sıralarında yer aldı.
İşte Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi
10. Bilal Bayazıt (Samsunspor)
Piyasa değeri: 1,8 milyon euro
9. Okan Kocuk (Samsunspor)
Piyasa değeri: 2 milyon euro
8. Deniz Ertaş (Konyaspor)
Piyasa değeri: 3,5 milyon euro
7. Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Piyasa değeri: 3,5 milyon euro
6. Dominik Livakovic (Fenerbahçe)
Piyasa değeri: 4 milyon euro
5. Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)
Piyasa değeri: 5 milyon euro
4. Andre Onana (Trabzonspor)
Piyasa değeri: 10 milyon euro
3. Ederson (Fenerbahçe)
Piyasa değeri: 10 milyon euro
2. Alexander Nübel (Beşiktaş)
Piyasa değeri: 12 milyon euro
1. Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Piyasa değeri: 15 milyon euro
Zirvenin sahibi Uğurcan Çakır
Listenin ilk sırasında 15 milyon euroluk piyasa değeriyle Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Nübel 12 milyon euroyla ikinci olurken, Fenerbahçeli Ederson ile Trabzonspor forması giyen Andre Onana ise 10’ar milyon euroluk değerleriyle listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.