Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi

Zirvenin sahibi Uğurcan Çakır

Listenin ilk sırasında 15 milyon euroluk piyasa değeriyle Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Nübel 12 milyon euroyla ikinci olurken, Fenerbahçeli Ederson ile Trabzonspor forması giyen Andre Onana ise 10’ar milyon euroluk değerleriyle listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.