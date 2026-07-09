Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi

Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi

2026/2027 sezonu öncesinde Süper Lig’in piyasa değeri en yüksek kalecileri netleşti. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede birbirinden yıldız isimler yer aldı. İşte Süper Lig’in en değerli 10 file bekçisi…

Kaynak: Diğer
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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 1

2026/2027 sezonu öncesinde Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmeye devam ederken, kalecilerin güncel piyasa değerleri de dikkat çekti. Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede ligin en değerli 10 file bekçisi sıralandı.

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 2

Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Nübel, Fenerbahçe’nin yıldız isimleri Ederson ve Dominik Livakovic, Trabzonspor’un Andre Onana’sı ile Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır listenin üst sıralarında yer aldı.

İşte Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 3

10. Bilal Bayazıt (Samsunspor)
Piyasa değeri: 1,8 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 4

9. Okan Kocuk (Samsunspor)
Piyasa değeri: 2 milyon euro

4 13
Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 5

8. Deniz Ertaş (Konyaspor)
Piyasa değeri: 3,5 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 6

7. Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Piyasa değeri: 3,5 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 7

6. Dominik Livakovic (Fenerbahçe)
Piyasa değeri: 4 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 8

5. Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)
Piyasa değeri: 5 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 9

4. Andre Onana (Trabzonspor)
Piyasa değeri: 10 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 10

3. Ederson (Fenerbahçe)
Piyasa değeri: 10 milyon euro

10 13
Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 11

2. Alexander Nübel (Beşiktaş)
Piyasa değeri: 12 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 12

1. Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Piyasa değeri: 15 milyon euro

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Süper Lig’in en değerli 10 kalecisi belli oldu: İşte zirvenin sahibi - Resim: 13

Zirvenin sahibi Uğurcan Çakır

Listenin ilk sırasında 15 milyon euroluk piyasa değeriyle Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. Beşiktaş’ın yeni transferi Alexander Nübel 12 milyon euroyla ikinci olurken, Fenerbahçeli Ederson ile Trabzonspor forması giyen Andre Onana ise 10’ar milyon euroluk değerleriyle listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

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