Anasayfa Spor Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala

İtalya Serie A takımlarından Roma’da Paulo Dybala’nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Arjantinli oyuncuyla Boca Juniors ilgilenirken, Fenerbahçe ile Galatasaray da transfer için devrede bulunuyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 1

Kariyerini Serie A temsilcisi Roma’da sürdüren Paulo Dybala, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kaldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 2

Ligde son karşılaşmasına ocak ayında çıkan Arjantinli yıldızın kontratı sezon sonunda bitecek ve 14 yılın ardından İtalya’ya veda etme ihtimali bulunuyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 3

Corriere dello Sport’un haberine göre Roma, Paulo Dybala ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 4

Taraflar arasında henüz yeni sözleşme görüşmesi yapılmazken, oyuncunun takımdan ayrılmasının güçlü bir olasılık olduğu ifade edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 5

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Haberde, Dybala’nın gelecek sezon için ilk tercihinin Arjantin’e dönerek Boca Juniors forması giymek olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 6

Deneyimli futbolcunun ülkesine dönmesi halinde daha düşük bir maaş alacağı kaydedildi. Dybala için diğer seçeneğin ise Türkiye olduğu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız oyuncuya ilgi gösterdiği aktarıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 7

Dybala’nın Türkiye’ye transfer olması durumunda Roma’daki kazancına yakın bir ücret elde edebileceği ve bu rakamın yaklaşık 8 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 8

Roma’nın yeni kontrat teklifinde bulunması halinde ise 3 milyon euro civarında bir öneri sunabileceği ancak artan sakatlık sorunları nedeniyle kulübün bu konuda geri planda kaldığı ifade edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 9

DYBALA’NIN KARNESİ

Futbola Arjantin’de Instituto altyapısında başlayan ve ardından A takıma yükselen Paulo Dybala, İtalya’da Palermo ve Juventus formalarını giydi.

Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya: Hedef Dybala - Resim: 10

2022 yılında sözleşmesinin sona ermesiyle Roma’ya transfer olan yıldız oyuncu, 2025’te kontratını uzattı. Kariyerinde 561 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 198 gol ve 95 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Diğer
