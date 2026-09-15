Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları yeniden belirlendi.
Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düşerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'daki yükseliş dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları yeniden belirlendi.
Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düşerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'daki yükseliş dikkat çekti.
GALATASARAY FAVORİ POZİSYONUNU GÜÇLENDİRDİ
Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olmaya devam etti.
FENERBAHÇE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI
Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranında ise önemli bir değişim yaşandı.
BEŞİKTAŞ MAKASI KAPATTI
Öte yandan Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın şampiyonluk oranında ciddi bir düşüş gerçekleşti.
TRABZONSPOR İDDİALI KONUMDAN UZAKLAŞTI
Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da ise tersine bir tablo ortaya çıktı.
SÜPER LİG'DE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
15 Eylül itibarıyla açıklanan oranlar şöyle:
Trabzonspor: 12.00
Beşiktaş: 6.20
Fenerbahçe: 2.90
Galatasaray: 1.68