Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 5. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyetleri oranlarına olumlu yansırken, puan kaybeden Fenerbahçe ile Trabzonspor'un oranları yükseldi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları yeniden belirlendi.

Haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Beşiktaş'ın oranları düşerken, Fenerbahçe ve Trabzonspor'daki yükseliş dikkat çekti.

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 2

GALATASARAY FAVORİ POZİSYONUNU GÜÇLENDİRDİ

Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olmaya devam etti.

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 3

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANDI

Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranında ise önemli bir değişim yaşandı.

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 4

BEŞİKTAŞ MAKASI KAPATTI

Öte yandan Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın şampiyonluk oranında ciddi bir düşüş gerçekleşti.

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 5

TRABZONSPOR İDDİALI KONUMDAN UZAKLAŞTI

Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da ise tersine bir tablo ortaya çıktı.

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 6

SÜPER LİG'DE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

15 Eylül itibarıyla açıklanan oranlar şöyle:

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 7

Trabzonspor: 12.00

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 8

Beşiktaş: 6.20

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 9

Fenerbahçe: 2.90

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Süper Lig'de 5. hafta sonrası şampiyonluk oranları güncellendi - Resim: 10

Galatasaray: 1.68

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