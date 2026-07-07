Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi

Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi

Süper Lig'de yaz transfer dönemine damga vuracak bir gelişme yaşanıyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Pierre Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 1

1. Lig Play-Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Çorum FK yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon taraftarlarını sevince boğan Çorum FK Süper Lig'de de dişli bir ekip olarak başarılı çıkışını sürdürmek istiyor.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 3

Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Çorum FK şu ana kadar 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Hrvoje Smolcic, Ylber Ramadani ve Gökhan Sazdağı'nın ardından son olarak Trabzonspor'dan Serdar Saatçı transferini gerçekleştiren Çorum FK savunma hattını büyük ölçüde güçlendirdi.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 4

Teknik direktör Uğur Uçar'ın raporları doğrultusunda önemli transfer hamlelerinde bulunan Çorum FK'da yeni bir gelişme yaşandı.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 5

Yeni sezon formalarının satışa sunulmasının ardından Çorum FK yönetimi taraftarları heyecanlandıracak ve forma satışını adeta patlatacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 6

Çorum FK bir süredir gündeminde tuttuğu Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang transferinde sona yaklaştı.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 7

Salim Manav'ın A Spor canlı yayınında aktardığı bilgilere göre; Çorum FK'nın kişisel şartlarda her konuda anlaşmaya vardığı Aubameyang İstanbul'a geldi.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 8

Çorum FK taraftarlarını heyecanlandıra dünya yıldızı transferinde artık geri sayıma geçildi.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 9

Kariyerinde Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea gibi dev kulüplerin formasını giyen 37 yaşındaki Gabonlu golcü oyuncu bugüne kadar toplamda çıktığı 771 maçta 385 gol atıp 113 asist yaptı.

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Süper Lig'de 4 büyükleri kıskandıracak transfer: Dünya yıldızı Türkiye'ye geldi - Resim: 10

Kariyeri boyunca toplam 498 gole katkı sağlayan tecrübeli oyuncunun yeni sezonda Süper Lig'de Çorum FK forması giymesi bekleniyor.

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