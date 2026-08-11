Eyüpspor - Esenyurt Necmi Kadıoğlu: 4 bin 274
Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi?
Futbolseverler Süper Lig 2026-2027 sezonu için geri sayıma geçti. Yeni sezon maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu. İşte Süper Lig maçlarının oynanacağı stadyumlar ve TFF verilerine göre kapasiteleri...Furkan Çelik
Corendon Alanyaspor - Alanya Oba: 9 bin 785
Çorum FK - Çorum Şehir: 13 bin 119
Kasımpaşa - Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 797
Çaykur Rizespor - Çaykur Didi: 14 bin 879
İstanbul Başakşehir - Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 67
Gençlerbirliği - Eryaman: 20 bin
Erzurumspor FK - Erzurum Kazım Karabekir: 21 bin 374
Göztepe - ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi: 23 bin 376
Gaziantep FK - Gaziantep: 30 bin 320
Amed Sportif Faaliyetler - Diyarbakır: 30 bin 480
Samsunspor - Samsun Yeni 19 Mayıs: 34 bin 346
Kocaelispor - Kocaeli: 34 bin 829
Trabzonspor - Papara Park: 41 bin 61
Konyaspor - MEDAŞ Konya Büyükşehir: 41 bin 135
Beşiktaş - Tüpraş: 42 bin 684
Fenerbahçe - Chobani: 47 bin 911
Galatasaray - RAMS Park: 53 bin 387