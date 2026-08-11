Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi?

Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi?

Futbolseverler Süper Lig 2026-2027 sezonu için geri sayıma geçti. Yeni sezon maçlarının oynanacağı stadyumlar belli oldu. İşte Süper Lig maçlarının oynanacağı stadyumlar ve TFF verilerine göre kapasiteleri...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 1

Eyüpspor - Esenyurt Necmi Kadıoğlu: 4 bin 274

1 18
Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 2

Corendon Alanyaspor - Alanya Oba: 9 bin 785

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 3

Çorum FK - Çorum Şehir: 13 bin 119

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 4

Kasımpaşa - Recep Tayyip Erdoğan: 13 bin 797

4 18
Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 5

Çaykur Rizespor - Çaykur Didi: 14 bin 879

5 18
Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 6

İstanbul Başakşehir - Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 67

6 18
Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 7

Gençlerbirliği - Eryaman: 20 bin

7 18
Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 8

Erzurumspor FK - Erzurum Kazım Karabekir: 21 bin 374

8 18
Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 9

Göztepe - ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi: 23 bin 376

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 10

Gaziantep FK - Gaziantep: 30 bin 320

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 11

Amed Sportif Faaliyetler - Diyarbakır: 30 bin 480

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 12

Samsunspor - Samsun Yeni 19 Mayıs: 34 bin 346

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 13

Kocaelispor - Kocaeli: 34 bin 829

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 14

Trabzonspor - Papara Park: 41 bin 61

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 15

Konyaspor - MEDAŞ Konya Büyükşehir: 41 bin 135

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 16

Beşiktaş - Tüpraş: 42 bin 684

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 17

Fenerbahçe - Chobani: 47 bin 911

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Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar belli oldu: En büyük stadyum hangisi? - Resim: 18

Galatasaray - RAMS Park: 53 bin 387

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