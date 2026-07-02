Süper Lig kulübü karıştı: Başkan 'Beni devirmek istiyorlar' diyerek seçim kararı aldı

Gençlerbirliği'nin mali durumuna da değinen Arda Çakmak, yeni yönetime talip olacak isimlerin ciddi bir finansal yükle karşılaşacağını vurguladı.

Genel kurula kadar tek imza yetkisinin kendisinde olduğunu aktaran Çakmak şöyle devam etti:

"Başkanlık için birkaç aday arkadaşımız var. Allah hepsini muvaffak etsin, inşallah başarılı da olurlar. Gençlerbirliği'nin önünde 7-8 ciddi sorun var. Bunu bilsinler ki SGK ve vergi borçları bulunan takımların transfer tescili yapılamıyor. Şu anda bizim de böyle bir sıkıntımız var ama devlet bu konuyla ilgili bir yapılandırma çıkartacaktı, 15 gün önce çıktı.

Kulübün yaklaşık 110 milyon lira SSK, 100 milyon liraya yakın da vergi borcu var. Bunların taksitlendirilmesi lazımdı, devlet bu imkanı sağladı, 72 aya böldü. Bununla ilgili çalışmanın yapılması lazım ki transfer tahtamız açılsın. Bu en önemli konu."