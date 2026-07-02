Süper Lig kulübü karıştı: Başkan 'Beni devirmek istiyorlar' diyerek seçim kararı aldı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arda Çakmak, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulüpte yaşanan yönetim krizi, olağanüstü genel kurul kararı ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, yönetim kurulu içinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Çakmak, kulübü yönetebilmek için 10 milyon Euro'ya ihtiyaç olduğunu belirtirken transfer çalışmalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.Furkan Çelik
'BENİ DEVİRMEK İSTİYORLAR'
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı için İstanbul'da bulunduğu sırada yönetim kurulunun kendisinin bilgisi dışında toplantı yaptığını belirten Çakmak, oluşturulan komitelerin başkanlık makamını devre dışı bırakmaya yönelik olduğunu savundu.
"Toplantıda sponsorluk konuşulmadığını, bazı komiteler kurulduğunu öğrendim. Transfer komitesi, sponsorluk ve reklam komitesi, mali hesapların incelenmesi ve kulübümüzün tüm muhasebesinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda değerlendirilmesi komitesi, icra kurulu komitesi...
Gençlerbirliği'nde 1999'da İlhan Cavcav ile çalışmaya başladım, başkanın olmadığı bir icra komitesi daha görmedim. İlhan Cavcav bu işi bilmiyor muydu, Niyazi Aktaş bilmiyor muydu? Bu kararların hepsinde başkanın adı olur. Bu komitelerin hiç birisinden haberim yok. Bu resmen kulüp başkanını devirelim, sindirelim, bıraktıralım kararıdır."
'BU İNSANLAR GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ NASIL YÖNETECEKLER?'
Yaşanan gelişmelerin ardından mevcut yönetimle devam etmenin mümkün olmadığını dile getiren Çakmak, bu sebeple olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını açıkladı.
"O kadar özensizler ki hazırun cetveli 3 Haziran tarihli, aldıkları karar 26 Haziran'da. Bari şuna bir dikkat edin. Burası koskoca Gençlerbirliği Kulübü, siz bu kulübü böyle mi yöneteceksiniz? Hazırun cetveliyle kurul kararı birbirini tutmuyor. Bu insanlar Gençlerbirliği'ni mi yönetecekler? Bir de noter bunu onaylıyor nasıl onaylıyorsa. Onunla ilgili de gerekli hukuki işlemlere başlayacağız."
'YA ONLAR BIRAKACAK YA BİZ BIRAKACAĞIZ'
"Bu şekilde devam etmenin bir anlamı yok. Ya onlar bırakacak ya biz bırakacağız. Bu kadar kötü günlerde bu kulübe sahip çıkan birisi olarak, başkan olarak bırakmayacağıma göre, 'Arkadaşlar bıraksın.' dedim. Onlar da bırakmayacaklarını söylediler. 'O zaman en güzeli genel kurul kararı alalım genel kurul kimi seçerse o devam etsin.' dedik. 18 Temmuz'da olağanüstü genel kurul kararı aldık. Yeterli çoğunluk sağlanmazsa 25 Temmuz'da genel kurulumuz olacak."
Gençlerbirliği'nin mali durumuna da değinen Arda Çakmak, yeni yönetime talip olacak isimlerin ciddi bir finansal yükle karşılaşacağını vurguladı.
Genel kurula kadar tek imza yetkisinin kendisinde olduğunu aktaran Çakmak şöyle devam etti:
"Başkanlık için birkaç aday arkadaşımız var. Allah hepsini muvaffak etsin, inşallah başarılı da olurlar. Gençlerbirliği'nin önünde 7-8 ciddi sorun var. Bunu bilsinler ki SGK ve vergi borçları bulunan takımların transfer tescili yapılamıyor. Şu anda bizim de böyle bir sıkıntımız var ama devlet bu konuyla ilgili bir yapılandırma çıkartacaktı, 15 gün önce çıktı.
Kulübün yaklaşık 110 milyon lira SSK, 100 milyon liraya yakın da vergi borcu var. Bunların taksitlendirilmesi lazımdı, devlet bu imkanı sağladı, 72 aya böldü. Bununla ilgili çalışmanın yapılması lazım ki transfer tahtamız açılsın. Bu en önemli konu."
'MAYIS AYINA KADAR BÜTÜN FUTBOLCU ALACAKLARINI ÖDEDİK'
"Şu anda bekleyen UÇK ya da FIFA dosyamız kalmadı, hepsini ödedik. Ama gelecek dosyalar var. 1-2 tane yapılmış fesihler var. Bizden önceki dönemde ödenmemiş, bunları sıraya dizmiştik. Dört bekleyen futbolcu alacaklarımız var. Biz mayıs ayına kadar bütün futbolcu alacaklarını ödedik. Futbolcuların mayıs ve haziran ayı alacakları duruyor. Onların ödenmesi lazım. Yani 26 Temmuz sabahı olacak şeylerden bahsediyorum."
'FIFA YA DA UÇK'YA BORCUMUZ YOK'
"Aday arkadaşların hepsi bunu bilsin. FIFA ya da UÇK'ya borcumuz yok, yaklaşık 800 bin avro bu dosyalara para ödedik. Hepsini kapattık. Bunların hepsi de bizden önceki dönemden gelen dosyalardı. Bu paraları öyle ya da böyle bulduk. Cebimizden koyduk, her ne kadar koymadığımı iddia eden arkadaşlar varsa da genel kurulda görecekler ne koyup koymadığımı."
'METİN HOCAMIN ACİL İSTEDİĞİ 3 MEVKİ VAR'
"Bu 10+4 yabancı kuralından dolayı yerli oyuncuların maliyetleri inanılmaz katlandı. Yani geçen sene 10 liraya oynayan oyuncuyu bu sene 20 liraya ikna edemiyorsunuz. Metin Diyadin hocam ve ekibi transferlerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Metin hocamın acil istediği üç mevki için çalışma yapılıyor. Bu üç mevkiyi tamamladıktan sonra alternatif oyuncular ve belki 1-2 nokta transferi yapabiliriz. Finansal anlamda bütün kulüplerde sıkıntılar Gençlerbirliği'nde de var."
'ADAYLARIN 10 MİLYON EURO BULMASI LAZIM'
"Yönetime talip olanların cebinde 10 milyon avro para olması lazım. Yoksa en fazla eylül ayında kongre diye çıkarlar buraya. Net söylüyorum. Kulübü bugünden önümüzdeki mayıs ayına götürmek için 10 milyon avro para lazım. Ben 10 milyon avroyu büyük ihtimalle bulurum, bulamazsam zaten aday da olmam. Görüşmeler iyi gidiyor, hiçbir sıkıntı yok. İnsanların son 6-8 ayda bana güveni oluştuğunu hissediyorum. Kesinlikle adayım, bu parayı da bulacağıma inanıyorum."
'TRABZONSPOR İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'
"Trabzonspor'dan kaleci ve bazı oyuncular için görüşmelerimiz sürüyor. Trabzonspor'dan kaleciyle beraber birkaç futbolcuyu hocamız istiyor. Onlarla ilgili Trabzonspor'un kararını bekliyoruz."
'BİRİLERİ GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR'
"Birileri Gençlerbirliği'ni ele geçirmeye çalışıyor bunu bilin. İşin ilginç tarafı da bu hareketlere öncülük eden insanlar 6 ay önce bu kulübün yolunu bilmeyen insanlar. Burada benim de hatam var. Bunların hepsini ben aldım bu kulübe, yönetimime yazdım. Ben bunlara bir mevki verdim. Yüzde 90 ben hatalıyım, görememişim."