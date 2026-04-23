Yeniçağ Gazetesi
23 Nisan 2026 Perşembe
Süper Lig iddiasındaki takımda futbolcular boykot kararı aldı: İdmana çıkmıyorlar

TFF 1. Lig ekibinde ekonomik kriz derinleşirken, maaşlarını alamayan futbolcular idmana çıkmayarak Play-Off süreci öncesi yönetimi protesto etti.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Pendikspor’da ekonomik kriz derinleşiyor. Uzun süredir maaş ve alacaklarının ödenmediğini belirten futbolcular, bugün yapılan antrenmana çıkmayarak yönetimi protesto etti.

OYUNCULARDAN İDMAN BOYKOTU

Edinilen bilgilere göre, takım içinde bir süredir devam eden ödeme sorunu Play-Off sürecine girilirken kritik bir seviyeye ulaştı. Oyuncuların, defalarca yapılan görüşmelere rağmen somut bir çözüm sağlanmaması nedeniyle idmana katılmama kararı aldığı öğrenildi.

Futbolcuların, teknik heyet ve kulüp yönetimine ilettiği mesajda, ödemeler yapılmadan antrenmanlara çıkmayacaklarını net bir şekilde ifade ettikleri aktarıldı. Bu gelişme, sezonun en önemli dönemlerinden biri olan Play-Off mücadelesi öncesinde takımda ciddi bir belirsizlik yarattı.

YÖNETİMDEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Kulüp cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yönetimin futbolcularla yeniden bir araya gelerek krizi çözmeye çalışacağı belirtiliyor.

Ancak oyuncuların kararlı tutumu, sorunun kısa vadede çözülmesinin zor olabileceğine işaret ediyor.

PLAY-OFF YARIŞI VE PUAN DURUMU

Pendikspor, ligde 59 puanla 6. sırada yer alıyor. Bitime 2 hafta kala rakiplerin alacağı sonuçlara bakılmaksızın 2 puan daha toplaması halinde Play-Off oynamayı garantileyecek.

Takım, bu hafta Boluspor ile karşı karşıya gelecek. 8. sıradaki Keçiörengücü ise 54 puanda bulunuyor. (3-7. sırada yer alan takımlar play-off oynayacak)

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Pendikspor’da yaşanan ekonomik kriz, sezonun kritik döneminde hem teknik heyeti hem de taraftarları endişelendirmiş durumda. Takımın idmansız kalması, Play-Off öncesi hazırlıkları da olumsuz etkiliyor.

Krizin nasıl çözüleceği ve futbolcuların yeniden sahaya dönüp dönmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

