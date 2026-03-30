Süper Lig ekibinin yönetimi takımına transfer yasağı getirdi

Süper Lig ekibinin yönetimi, Avrupa hedefi doğrultusunda sezon sonuna kadar kadroyu koruma kararı alırken, transfer tekliflerini geri çevirip tüm odağı kritik fikstüre çevirdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta İzmir’e gelerek takımla birebir görüştü. Üçlü, kadrodaki isimlere yönelik transfer söylentilerine kesin bir dille son noktayı koydu.
OYUNCULARA TRANSFER UYARISI
Nijeryalı orta saha Anthony Dennis, Brezilyalı forvet Juan Silva ve sağ bek Arda Okan Kurtulan için kulübe ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmadı. Kurmaylar, bu tekliflerin ancak sezon sonunda masaya yatırılacağını net şekilde ifade etti. Futbolculardan da dış kaynaklı spekülasyonlara kulak asmamaları istendi.
Avrupa kupalarına katılmanın önemine vurgu yapan yönetim, soyunma odasında motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefledi.
ZORLU FİKSTÜR KAPIDA
Milli aranın sona ermesiyle birlikte Göztepe’yi yoğun bir maç programı bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip; Gençlerbirliği deplasmanı, ardından Galatasaray ve Kasımpaşa karşılaşmalarıyla kritik bir sürece girecek. Avrupa yarışında bu üç maçın sonuçları belirleyici olacak.
Son maçını 14 Mart’ta Corendon Alanyaspor karşısında oynayan Göztepe, verilen arayı iyi değerlendirdi. Kaptan İsmail Köybaşı dışında sakatlığı bulunan tüm oyuncular iyileşerek antrenmanlara döndü. Bu gelişme teknik heyetin elini güçlendirdi.
Öte yandan milli takıma giden Krastev Bulgaristan, Miroshi ise Tanzanya formasıyla sahaya çıktı. Her iki oyuncu da milli maçlarda gol atarak İzmir’e moralli döndü.