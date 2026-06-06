Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı

Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı

Adı sık sık Süper Lig devleriyle de anılan Alexander Sörloth'ün yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı - Resim: 1

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı geçen Alexander Sörloth, Atletico Madrid’den ayrılma kararı aldı.

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Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı - Resim: 2

Dış basında yer alan habere göre, Norveçli golcü, kariyerine Avrupa’nın 5 büyük liginde devam edecek.

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Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı - Resim: 3

JUVENTUS DEVREDE

İtalyan basınından Il Bianconero’nun haberine göre, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Alexander Sörloth’u transfer listesine aldı.

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Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı - Resim: 4

Haberde, İtalyan ekibinin Norveçli golcü ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

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Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı - Resim: 5

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Juventus’un kısa süre içerisinde Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Sörloth’un İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı - Resim: 6

Atletico Madrid formasıyla 107 maça çıkan Sörloth, 44 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı - Resim: 7

SEZON KARNESİ

Bu sezon ise 54 maça çıkan Norveçli yıldız, bu süreçte 20 kez fileleri havalandırdı.

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