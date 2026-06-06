Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı geçen Alexander Sörloth, Atletico Madrid’den ayrılma kararı aldı.
Süper Lig devlerini yıkan haber... Sörloth yeni takımıyla anlaşmaya vardı
Adı sık sık Süper Lig devleriyle de anılan Alexander Sörloth'ün yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Dış basında yer alan habere göre, Norveçli golcü, kariyerine Avrupa’nın 5 büyük liginde devam edecek.
JUVENTUS DEVREDE
İtalyan basınından Il Bianconero’nun haberine göre, Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Alexander Sörloth’u transfer listesine aldı.
Haberde, İtalyan ekibinin Norveçli golcü ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Juventus’un kısa süre içerisinde Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Sörloth’un İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Atletico Madrid formasıyla 107 maça çıkan Sörloth, 44 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
SEZON KARNESİ
Bu sezon ise 54 maça çıkan Norveçli yıldız, bu süreçte 20 kez fileleri havalandırdı.