Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti

Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti

İstanbul’da olası bir facianın önüne geçildi. Husumet bulunan bir kişiye gözdağı vermek için eline uzun namlulu kalaşnikof silah alan 14 yaşındaki çocuğun ifadeleri nefes kesti. Silah metruk binada süngerin içine saklayan çocuk “Eylem yaptıracaklardı…”

Kaynak: DHA
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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 1

Sarıyer’de iddiaya göre K.D. (14), aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin, kullandığı kalaşnikof ise koltuk süngerinin içinde bulundu. Adliyeye sevk edilen K.D. ve üstünde ruhsatsız tabancayla yakalanan B.S. (17) tutuklandı. K.D.’nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 2

Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde 5 boş kovan buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, ateş açanın K.D. olduğunu belirledi.

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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 3

Ekipler tarafından yakalanan K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. Silahın, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu.

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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 4

Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Yapılan üst aramasında B.S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. B.S. gözaltına alınırken, bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 5

K.D.’nin polise verdiği ilk ifadede, "Bana 'Al sık' dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Serkan E. ve Hakan E. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve B.D.’nin 2, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 6
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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 7
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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 8
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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 9
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Süngerin içine saklanan ölüm: 14 Yaşındaki çocuğun ifadesi şoke etti - Resim: 10
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