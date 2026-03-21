Spider-Man: Brand New Day fragmanı izlenme rekoru kırdı
Spider-Man: Brand New Day fragmanı, ilk 24 saatte 718,6 milyon izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en çok izlenen fragmanı olurken, Deadpool & Wolverine ve GTA VI rekorlarını geride bıraktı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fragman, daha önce Deadpool & Wolverine tarafından elde edilen 24 saatlik izlenme rekorunu yalnızca sekiz saat içinde geride bıraktı. Söz konusu yapım, ilk 24 saatte 373 milyon izlenmeye ulaşmıştı.
Yeni Spider-Man filmi ayrıca, 2025’te yayımlandığında “tüm zamanların en büyük video lansmanı” olarak öne çıkan Grand Theft Auto VI fragmanının 475 milyon izlenmelik 24 saatlik rekorunu da aştı.
Serinin bir önceki filmi olan Spider-Man: No Way Home fragmanı ise ilk 24 saat içinde 355,5 milyon izlenme elde etmişti. Yapım, 2021 yılında dünya genelinde 1,9 milyar dolar hasılata ulaşmıştı.
YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Spider-Man: No Way Home’un büyük gişe başarısının ardından gelen Spider-Man: Brand New Day, Peter Parker için yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Filmin hikâyesinde, No Way Home olaylarının üzerinden dört yıl geçmiş durumda. Peter artık yetişkin bir birey olarak tek başına yaşamını sürdürürken, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından kendi isteğiyle silinmesinin ardından, adını artık hatırlamayan bir New York’ta suçla mücadele etmeye devam ediyor.
HİKAYE VE TEHDİT
Kendisini tamamen şehri korumaya adayan Peter, tam zamanlı bir Spider-Man olarak hareket ediyor. Ancak artan baskı, onun varlığını tehdit eden beklenmedik bir fiziksel değişimi de beraberinde getiriyor. Aynı süreçte ortaya çıkan sıra dışı suç dalgası, Peter’ı şimdiye kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle yüz yüze getiriyor.
OYUNCU VE YAPIM EKİBİ
Stan Lee ve Steve Ditko imzalı Marvel çizgi romanlarından uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando ve Mark Ruffalo yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton bulunurken, senaryo Chris McKenna ile Erik Sommers tarafından kaleme alındı. Yapımcılar arasında Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad ve Rachel O’Connor yer alıyor.