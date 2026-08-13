Spartacus'te nasibini aldı: Dört büyük paltforma RTÜK'ten ağır ceza

Netflix'e toplumun "millî ve manevi değerlerine aykırı olmaktan" ceza

Üst Kurul, NETFLIX ünvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Heartstopper: Sonsuza Dek" adlı filmdeki yayın ihlallerini de ele aldı. Yetişkinlik düzeyi "18+, cinsellik, argo" koruyucu sembolleri ve "Bu film, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muzır Neşriyat Kurulunca küçükler için uygun olmadığı karara bağlanan "Kalp Çarpıntısı" kitabından uyarlanmıştır" uyarısı ile katalog içerisinde yayınlanan filmin konusu itibarıyla, "hedef kitlesinin gençler olduğu ve eş cinsel birlikteliğe yönelik sahnelerin kullanılan müzikler ve efektlerle görsel olarak estetik ve sevimli biçimde sunulduğu, eş cinsel yaşam tarzının genç yaş grubuna özendirici bir biçimde yansıtıldığı" tespit edildi. Bu açıdan ilgili filmde "LGBTQ+ ilişkilerinin olumlanmasının ve normalize edilmesinin Türk aile yapısına, manevi değerlerimize ve genel ahlak anlayışına aykırı olduğu" vurgulandı. Üst Kurul, söz konusu film nedeniyle NETFLIX’e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan; "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası verildi.