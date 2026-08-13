Spartacus'te nasibini aldı: Dört büyük paltforma RTÜK'ten ağır ceza

HBO Max'e "müstehcenlik" cezası
RTÜK, HBO Max adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgesel filmdeki yayın ihlallerini görüştü. "Belgesel filmin cinsellik ile pornografiyi açıkça sergilediği ve eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığı" gerekçesiyle Üst Kurul, HBO Max’a 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ve (n) bendinde yer alan "Müstehcen olamaz" hükmünü ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uyguladı.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+’a katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası uyguladı.Kaynak: Haber Merkezi
HBO Max'e "müstehcenlik" cezası
Disney +'a "çocuk istismarı" yaptırımı
Üst Kurul, Disney+ adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı tarafından yayımlanan "A Teacher" isimli dizideki yayın ihlallerine de yaptırım uyguladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasında yaşanan ilişkiyi konu alan dizinin, "yetişkin öğretmenin öğrencisine yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının belirli sahnelerde romantikleştirilmiş ve erotikleştirilmiş bir ilişki biçiminde sunulduğunu, böylece çocuk istismarının niteliğinin belirsizleştirildiğini ve olağanlaştırılma riskinin ortaya çıktığını" vurguladı. Bu gerekçelerle Disney+’a 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para yaptırımı uygulandı.
Netflix'e toplumun "millî ve manevi değerlerine aykırı olmaktan" ceza
Üst Kurul, NETFLIX ünvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Heartstopper: Sonsuza Dek" adlı filmdeki yayın ihlallerini de ele aldı. Yetişkinlik düzeyi "18+, cinsellik, argo" koruyucu sembolleri ve "Bu film, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muzır Neşriyat Kurulunca küçükler için uygun olmadığı karara bağlanan "Kalp Çarpıntısı" kitabından uyarlanmıştır" uyarısı ile katalog içerisinde yayınlanan filmin konusu itibarıyla, "hedef kitlesinin gençler olduğu ve eş cinsel birlikteliğe yönelik sahnelerin kullanılan müzikler ve efektlerle görsel olarak estetik ve sevimli biçimde sunulduğu, eş cinsel yaşam tarzının genç yaş grubuna özendirici bir biçimde yansıtıldığı" tespit edildi. Bu açıdan ilgili filmde "LGBTQ+ ilişkilerinin olumlanmasının ve normalize edilmesinin Türk aile yapısına, manevi değerlerimize ve genel ahlak anlayışına aykırı olduğu" vurgulandı. Üst Kurul, söz konusu film nedeniyle NETFLIX’e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan; "Toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası verildi.
HBO Max'e "müstehcenlik" cezası
RTÜK, HBO Max adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayınlanan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" adlı belgesel filmdeki yayın ihlallerini görüştü. "Belgesel filmin cinsellik ile pornografiyi açıkça sergilediği ve eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığı" gerekçesiyle Üst Kurul, HBO Max’a 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ve (n) bendinde yer alan "Müstehcen olamaz" hükmünü ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve yüzde 3 idari para cezası uyguladı.