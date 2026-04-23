Süper Lig devleri transfer çalışmalarına devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona eren 20 yıldız futbolcu… Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da listedeki isimlerden bazılarıyla bir dönem ilgilenmişti.
Sözleşmesi sezon sonu biten 20 yıldız futbolcu: Süper Lig devlerine müjde
Süper Lig’de takımlar transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken gözler bonservisi elinde olan oyunculara çevrildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 20 yıldız futbolcuyu derledik. Detaylar haberimizde…Alper Talha Şimşek
Ibrahima Konate - Liverpool
Dusan Vlahovic - Juventus
Bernardo Silva - Manchester City
Harry Wilson - Fulham
Marcos Senesi - Bournemouth
Julian Brandt - Borussia Dortmund
Oscar Mingueza - Celta Vigo
Leon Goretzka - Bayern Münih
John Stones - Manchester City
Souffian El Karouani - Utrecht
Neymar - Santos
Oleksandr Zinchenko - Ajax
Xaver Schlager - RB Leipzig
Andrew Robertson - Liverpool
Antonio Rüdiger - Real Madrid
Marcelo Brozović - Al-Nassr
Andreas Christensen - Barcelona
Lorenzo Pellegrini - Roma
Zeki Çelik - Roma
Lewandowski - Barcelona
