Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİNİ HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig 22. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:
Çağdaş Altay (Galatasaray - Eyüpspor)
Adnan Deniz Kayatepe (Antalyaspor - Samsunspor)
Ömer Tolga Güldibi (Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor)
Ali Yılmaz (Alanyaspor - Konyaspor)
Halil Umut Meler (Trabzonspor - Fenerbahçe)
Fatih Tokail (Kocaelispor - Gaziantep FK)
Alper Akarsu (Göztepe - Kayserispor)
Mehmet Türkmen (Başakşehir - Beşiktaş)
Batuhan Kolak (Kasımpaşa - Fatih Karagümrük)