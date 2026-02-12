Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİNİ HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig 22. hafta maçlarının hakemleri şu şekilde:

Çağdaş Altay (Galatasaray - Eyüpspor)

Adnan Deniz Kayatepe (Antalyaspor - Samsunspor)

Ömer Tolga Güldibi (Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor)

Ali Yılmaz (Alanyaspor - Konyaspor)

Halil Umut Meler (Trabzonspor - Fenerbahçe)

Fatih Tokail (Kocaelispor - Gaziantep FK)

Alper Akarsu (Göztepe - Kayserispor)

Mehmet Türkmen (Başakşehir - Beşiktaş)

Batuhan Kolak (Kasımpaşa - Fatih Karagümrük)