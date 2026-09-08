Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü

Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü

Yapay zekayla hazırlanan “80’lerde olsaydım nasıl görünürdüm?” görselleri sosyal medyanın yeni akımı oldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı akımda ortaya çıkan nostaljik kareler kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 1

Ünlüler 80’lere geri döndü
Yapay zeka ile günümüzde çekilen fotoğrafları 1980’lerin saç, makyaj ve giyim tarzıyla yeniden yorumlama akımı sosyal medyada hızla yayıldı.

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 2

Sosyal medyanın yeni akımı
Kullanıcıların fotoğraflarını yapay zekaya yükleyerek kendilerini yaklaşık 40 yıl önceki halleriyle görmesi kısa sürede viral hale geldi. Akıma çok sayıda ünlü isim de katıldı.

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 3

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 4

Gülben Ergen

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 5

Yasemin Yürük

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 6

Müge Boz ve Caner Erdeniz

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 7

Bengü

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 8

Merve Özbey ve Kenan Koçak

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 9

Ecem Erkek

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 10

Tan Taşçı

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 11

Keremcem ve Sena Seçen

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 12

Özge Borak

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 13

Selen Soyder

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 14

Buse Varol ve Alişan

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 15

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 16

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 17

Nükhet Duru

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 18

Ebru Gündeş

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 19

Özcan Deniz

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 20

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses

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Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü - Resim: 21

Ufuk Beydemir

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