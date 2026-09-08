Ünlüler 80’lere geri döndü
Yapay zeka ile günümüzde çekilen fotoğrafları 1980’lerin saç, makyaj ve giyim tarzıyla yeniden yorumlama akımı sosyal medyada hızla yayıldı.
Sosyal medyayı kasıp kavuran akım: Ünlüler 80’lere geri döndü
Yapay zekayla hazırlanan “80’lerde olsaydım nasıl görünürdüm?” görselleri sosyal medyanın yeni akımı oldu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı akımda ortaya çıkan nostaljik kareler kısa sürede gündem oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Ünlüler 80’lere geri döndü
Sosyal medyanın yeni akımı
Kullanıcıların fotoğraflarını yapay zekaya yükleyerek kendilerini yaklaşık 40 yıl önceki halleriyle görmesi kısa sürede viral hale geldi. Akıma çok sayıda ünlü isim de katıldı.
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler
Gülben Ergen
Yasemin Yürük
Müge Boz ve Caner Erdeniz
Bengü
Merve Özbey ve Kenan Koçak
Ecem Erkek
Tan Taşçı
Keremcem ve Sena Seçen
Özge Borak
Selen Soyder
Buse Varol ve Alişan
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya
Nükhet Duru
Ebru Gündeş
Özcan Deniz
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses
Ufuk Beydemir