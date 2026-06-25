Sosyal medyaya yapay zeka darbesi: En çok çocuk içeriklerinde var

Yapay zekâ araçlarının giderek daha yaygın hâle gelmesinin yan etkilerinden biri de AI ile üretilmiş düşük kaliteli içeriklerin interneti adeta ele geçirmesi oldu. Bu içerikler, genellikle özgünlükten uzak, yanlış bilgiler içerebilen ve yalnızca görüntülenme elde etmek amacıyla üretilen videolar oluyor. Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma ise sorunun sanılandan da büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor.