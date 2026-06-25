Yapay zekâ araçlarının giderek daha yaygın hâle gelmesinin yan etkilerinden biri de AI ile üretilmiş düşük kaliteli içeriklerin interneti adeta ele geçirmesi oldu. Bu içerikler, genellikle özgünlükten uzak, yanlış bilgiler içerebilen ve yalnızca görüntülenme elde etmek amacıyla üretilen videolar oluyor. Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma ise sorunun sanılandan da büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor.
Sosyal medyaya yapay zeka darbesi: En çok çocuk içeriklerinde var
Yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin sosyal medyayı adeta esir aldığı ortaya çıktı. Yapılan bir araştırmada TikTok’ta yeni kullanıcıların önüne düşen videoların büyük bir çoğunluğunun yapay zeka ile üretildiğini gözler önüne serdi. Bu oran çocuk içeriklerde yüzde 97’ye kadar ulaşıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çevrim içi video düzenleme platformu Kapwing tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre TikTok'ta yeni bir kullanıcıya gösterilen videoların yaklaşık yüzde 60'ı yapay zekâ tarafından oluşturulmuş içeriklerden oluşuyor.
Kapwing'in araştırması kapsamında TikTok'taki 20 popüler kategori incelendi. Bunun yanında, herhangi bir izleme geçmişine sahip olmayan yeni bir hesap oluşturularak platformun "Sizin İçin" akışında gösterdiği ilk 500 video da analiz edildi. Sonuçlar, yeni kullanıcıların karşılaştığı içeriklerin yüzde 59'unun açık biçimde yapay zekâ tarafından üretildiğini gösterdi.
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise çocuklara yönelik içerik kategorilerinde ortaya çıktı. Verilere göre #CartoonKids etiketi altında incelenen videoların yüzde 97'si yapay zekâ tarafından üretilmiş içeriklerden oluşuyor. Başka bir deyişle araştırmacıların kontrol ettiği her 100 videodan yalnızca üçü insan üretimi olarak değerlendirildi.
Uzmanlar, üretken yapay zeka araçlarının her geçen gün daha erişilebilir hâle gelmesinin bu eğilimi daha da hızlandıracağını düşünüyor. Birkaç yıl önce hazırlaması saatler sürecek bir video, bugün yalnızca birkaç komutla dakikalar içerisinde oluşturulabiliyor. Bu da içerik üretim maliyetlerini düşürürken, düşük kaliteli videoların sayısının hızla artmasına neden oluyor.
Araştırmanın ortaya koyduğu olumlu noktalardan biri ise platformların algoritmalarının zamanla kullanıcı tercihlerini öğrenebilmesi. Yapay zekâ içeriklerinin oranı, en yüksek seviyeye herhangi bir izleme geçmişi bulunmayan yeni hesaplarda ulaşıyor.
Uzmanlar, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin hacmi mevcut hızla büyümeye devam ederse, sosyal medya platformlarının bu içerikleri filtrelemesinin giderek daha zor hâle geleceği konusunda uyarıyor.
Bu durum yalnızca TikTok ile sınırlı değil. Daha önce yapılan benzer bir araştırma, YouTube'daki videoların da yaklaşık yüzde 21'inin aynı kategoriye girdiğini ortaya koymuştu.