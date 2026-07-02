Yeniçağ Gazetesi
02 Temmuz 2026 Perşembe
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Anasayfa Yaşam Sosyal medyada gündem oldu: NATO liderleri hamamda, piknikte, camide

Sosyal medyada gündem oldu: NATO liderleri hamamda, piknikte, camide

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi için dünyanın birçok ülkesinden devlet ve hükümet başkanları Türkiye’nin başkentine gelmeye hazırlanıyor. Zirve öncesinde sosyal medyada paylaşılan yapay zekâ destekli görseller ise kullanıcıların ilgisini çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sosyal medyada gündem oldu: NATO liderleri hamamda, piknikte, camide - Resim: 1

Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak dünya liderlerini Ankara’nın simge mekânlarında bir araya getiren eğlenceli görseller oluşturdu.

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Hazırlanan içeriklerde liderler, Ankara’ya özgü kültürel ve sosyal etkinliklerin içinde yer alırken; piknik yapıyor, tarihi camileri ziyaret ediyor ve geleneksel Türk hamamı deneyimi yaşıyor.

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Kurgusal nitelik taşıyan bu görseller kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

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Paylaşımına “Dünyanın merkezi Ankara’ya kadar gelmişlerken, biz de misafirlerimizi Ankara’nın güzellikleriyle buluşturmaz mıyız?” notunu ekleyen kullanıcı, başkentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekti.

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Tamamen yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan çalışmalardan oluşan paylaşımlar büyük ilgi gördü.

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Sosyal medyada gündem oldu: NATO liderleri hamamda, piknikte, camide - Resim: 11
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Sosyal medyada gündem oldu: NATO liderleri hamamda, piknikte, camide - Resim: 14
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Sosyal medyada gündem oldu: NATO liderleri hamamda, piknikte, camide - Resim: 15
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