Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi

BİR BUÇUK SAATLİK İŞİ MAKİNEYE BIRAKTI

Makineyi ilk kullananlardan biri olan Gülay Tokmak, "Hamuru elimle yoğursaydım bu iş bir buçuk saatimi alırdı ve çok zorlanırdım" diyerek sağlanan desteğin kendileri için önemini anlattı.