Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gözden Kaçmasın Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi

Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi

Antalya'da 57 yaşındaki Gülay Tokmak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in sosyal medya paylaşımına yazdığı yorumla mahallesinin ihtiyacını dile getirdi. İki gün içinde talebine olumlu yanıt alan kadının isteği üzerine mahalleye hamur yoğurma makinesi hibe edildi.

Kaynak: İHA
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Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi - Resim: 1

SOSYAL MEDYADA YAZDIĞI YORUM HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Gülay Tokmak, sosyal medyada karşılaştığı bir paylaşımın ardından yaptığı taleple mahallesine hamur yoğurma makinesi kazandırdı. Tokmak'ın isteğine belediyeden kısa sürede yanıt geldi.

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Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi - Resim: 2

BELEDİYE BAŞKANINI YUFKA AÇARKEN GÖRDÜ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in kadınlarla birlikte yufka açtığı görüntüleri sosyal medyada gören Tokmak, paylaşımın altına yorum yazarak mahallelerinin ihtiyacını anlattı.

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Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi - Resim: 3

TEK BİR MESAJLA TALEBİNİ İLETTİ
Karaöz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların büyük bölümünün yaşlı olduğunu belirten Tokmak, hamur yoğurmakta zorlandıklarını ifade ederek belediyeden makine desteği istedi.

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Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi - Resim: 4

İKİ GÜN SONRA BEKLEDİĞİ HABER GELDİ
Sosyal medya üzerinden yaptığı başvurunun ardından iki gün içinde kendisine dönüş yapıldığını anlatan Tokmak, talebinin kabul edildiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

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Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi - Resim: 5

HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ MAHALLEYE ULAŞTI
Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Unu Sizden, Yoğurması Bizden" kampanyası kapsamında Karaöz Mahallesi'ne hamur yoğurma makinesi hibe etti. Makinenin teslim edilmesiyle mahalledeki kadınların kışlık yufka hazırlıkları kolaylaştı.

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Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi - Resim: 6

BİR BUÇUK SAATLİK İŞİ MAKİNEYE BIRAKTI
Makineyi ilk kullananlardan biri olan Gülay Tokmak, "Hamuru elimle yoğursaydım bu iş bir buçuk saatimi alırdı ve çok zorlanırdım" diyerek sağlanan desteğin kendileri için önemini anlattı.

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Sosyal medyada gördüğü paylaşıma yorum yaptı: Mahallesine makine gönderildi - Resim: 7

MAHALLEDEKİ KADINLARIN YÜZÜ GÜLDÜ
Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların günlük işlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kampanya kapsamında verilen makine, Karaöz Mahallesi'nde kullanılmaya başlandı. Tokmak, taleplerinin karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Vekili Büşra Özdemir'e teşekkür etti.

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