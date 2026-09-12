İLSA Araştırma tarafından Eylül 2026’da gerçekleştirildiği belirtilen Türkiye geneli seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan
İLSA Araştırma’nın Eylül 2026 tarihli Türkiye geneli seçim anketine göre AK Parti yüzde 27,7 ile ilk sırada yer aldı. YENİ Parti yüzde 22,7 ile ikinci, İYİ Parti ise yüzde 13,2 ile üçüncü oldu.Utku Beycan
Ankette AK Parti yüzde 27,7 ile en yüksek oy oranına ulaşırken, YENİ Parti yüzde 22,7 ile ikinci sırada yer aldı.
Araştırmanın görselinde katılımcı sayısı 2 bin 250 kişi olarak belirtilirken, yöntemin telefon anketi olduğu ve bilgisayar desteği kullanıldığı ifade edildi.
Ankette partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
AK Parti: yüzde 27,7
YENİ Parti (YP): yüzde 22,7
İYİ Parti: yüzde 13,2
DEM Parti: yüzde 9
CHP: yüzde 6,4
Yeniden Refah Partisi (YRP): yüzde 4,8
MHP: yüzde 4,4
Zafer Partisi (ZP): yüzde 3,3
Anahtar Parti (ANP): yüzde 2,7
TİP: yüzde 2,2
Diğer: yüzde 3,5
Grafikte ayrıca dağıtılmış durumdaki geçersiz oyların yüzde 19 oranında olduğu belirtildi.
Anket sonuçlarında AK Parti ile ikinci sıradaki YENİ Parti arasındaki fark 5 puan olarak görülüyor.
AK Parti yüzde 27,7 seviyesinde ölçülürken YENİ Parti'nin oranı yüzde 22,7 olarak gösteriliyor.
İYİ Parti ise yüzde 13,2 ile üçüncü sırada bulunuyor.
Böylece ilk üç sıradaki partilerin toplam oranı yüzde 63,6'ya ulaşıyor.
Grafikte CHP'nin oy oranı yüzde 6,4 olarak yer alıyor.
CHP bu sonuçla yüzde 9'luk DEM Parti'nin ardından beşinci sırada gösteriliyor.
Yeniden Refah Partisi yüzde 4,8, MHP yüzde 4,4 ve Zafer Partisi yüzde 3,3 oranında ölçülürken, Anahtar Parti yüzde 2,7, TİP ise yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor.