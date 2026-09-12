Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan

Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan

İLSA Araştırma’nın Eylül 2026 tarihli Türkiye geneli seçim anketine göre AK Parti yüzde 27,7 ile ilk sırada yer aldı. YENİ Parti yüzde 22,7 ile ikinci, İYİ Parti ise yüzde 13,2 ile üçüncü oldu.

Utku Beycan Utku Beycan
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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 1

İLSA Araştırma tarafından Eylül 2026’da gerçekleştirildiği belirtilen Türkiye geneli seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 2

Ankette AK Parti yüzde 27,7 ile en yüksek oy oranına ulaşırken, YENİ Parti yüzde 22,7 ile ikinci sırada yer aldı.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 3

Araştırmanın görselinde katılımcı sayısı 2 bin 250 kişi olarak belirtilirken, yöntemin telefon anketi olduğu ve bilgisayar desteği kullanıldığı ifade edildi.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 4

Ankette partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 5

AK Parti: yüzde 27,7

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 6

YENİ Parti (YP): yüzde 22,7

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 7

İYİ Parti: yüzde 13,2

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 8

DEM Parti: yüzde 9

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 9

CHP: yüzde 6,4

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 10

Yeniden Refah Partisi (YRP): yüzde 4,8

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 11

MHP: yüzde 4,4

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 12

Zafer Partisi (ZP): yüzde 3,3

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 13

Anahtar Parti (ANP): yüzde 2,7

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 14

TİP: yüzde 2,2

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 15

Diğer: yüzde 3,5

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 16

Grafikte ayrıca dağıtılmış durumdaki geçersiz oyların yüzde 19 oranında olduğu belirtildi.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 17

Anket sonuçlarında AK Parti ile ikinci sıradaki YENİ Parti arasındaki fark 5 puan olarak görülüyor.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 18

AK Parti yüzde 27,7 seviyesinde ölçülürken YENİ Parti'nin oranı yüzde 22,7 olarak gösteriliyor.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 19

İYİ Parti ise yüzde 13,2 ile üçüncü sırada bulunuyor.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 20

Böylece ilk üç sıradaki partilerin toplam oranı yüzde 63,6'ya ulaşıyor.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 21

Grafikte CHP'nin oy oranı yüzde 6,4 olarak yer alıyor.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 22

CHP bu sonuçla yüzde 9'luk DEM Parti'nin ardından beşinci sırada gösteriliyor.

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Son seçim anketi paylaşıldı: Fark 5 puan - Resim: 23

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,8, MHP yüzde 4,4 ve Zafer Partisi yüzde 3,3 oranında ölçülürken, Anahtar Parti yüzde 2,7, TİP ise yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor.

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