Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı

Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı

PGM Projeksiyon, yaptığı araştırmada, siyasi partilerin takipçi sayısına göre, potansiyel oy oranlarını hesapladı. İşte X (Twitter) takipçi sayısına göre, en fazla oy oranına sahip partiler…

Kaynak: Haber Merkezi
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Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı - Resim: 1

Son dönemde artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, erken seçim çağrılarını da beraberinde getirirken, anket şirketleri olası bir seçimde partilerin oy oranlarını hesaplamaya devam ediyor.

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Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı - Resim: 2

PGM Projeksiyon, bu kez yurttaşların seçeceği partilerin oy oranlarını değil, siyasi partilerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına göre bir simülasyon yayınladı.

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Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı - Resim: 3

Çalışma, sosyal medya platformu X’deki (Twitter) takipçi sayısının sandığa oy olarak yansıması halinde ortaya çıkacak oy oranlarını ve Meclis’teki sandalye dağılımını ortaya çıkarıyor.

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Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı - Resim: 4

Yapılan çalışmaya göre AK Parti’nin oy oranı yüzde 23,87 seviyesinde olurken, CHP, AK Parti’yi yüzde 19’luk oranla takip etti.

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Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı - Resim: 5

İşte partilerin X’deki takipçilerine göre oy oranları:

  • AK PARTİ (Cumhur İttifakı): %23,87
  • CHP: %19,00
  • MHP (Cumhur İttifakı): %18,97
  • DEM PARTİ (Emek ve Özgürlük İttifakı): %8,90
  • İYİ PARTİ: %7,59
  • TİP (Emek ve Özgürlük İttifakı): %4,07
  • ZAFER PARTİSİ (Ata İttifakı): %3,46
  • DEVA PARTİSİ (Birlik İttifakı): %2,64
  • SAADET (Birlik İttifakı): %2,47
  • YENİ PARTİ: %2,24
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Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı - Resim: 6

Milletvekili Dağılımı (Toplam 600 MV)

  • AK Parti: 189 MV
  • MHP: 144 MV
  • CHP: 130 MV
  • DEM Parti: 66 MV
  • İYİ Parti: 34 MV
  • TİP: 18 MV
  • Zafer Partisi: 9 MV
  • DEVA Partisi: 3 MV
  • Saadet: 3 MV
  • Yeni Parti: 2 MV
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