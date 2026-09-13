Son dönemde artan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, erken seçim çağrılarını da beraberinde getirirken, anket şirketleri olası bir seçimde partilerin oy oranlarını hesaplamaya devam ediyor.
Son seçim anketi geldi: Partilerin X (Twitter) takipçilerine göre oy oranı
PGM Projeksiyon, yaptığı araştırmada, siyasi partilerin takipçi sayısına göre, potansiyel oy oranlarını hesapladı. İşte X (Twitter) takipçi sayısına göre, en fazla oy oranına sahip partiler…Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
1 6
PGM Projeksiyon, bu kez yurttaşların seçeceği partilerin oy oranlarını değil, siyasi partilerin sosyal medyadaki takipçi sayılarına göre bir simülasyon yayınladı.
2 6
Çalışma, sosyal medya platformu X’deki (Twitter) takipçi sayısının sandığa oy olarak yansıması halinde ortaya çıkacak oy oranlarını ve Meclis’teki sandalye dağılımını ortaya çıkarıyor.
3 6
Yapılan çalışmaya göre AK Parti’nin oy oranı yüzde 23,87 seviyesinde olurken, CHP, AK Parti’yi yüzde 19’luk oranla takip etti.
4 6
İşte partilerin X’deki takipçilerine göre oy oranları:
- AK PARTİ (Cumhur İttifakı): %23,87
- CHP: %19,00
- MHP (Cumhur İttifakı): %18,97
- DEM PARTİ (Emek ve Özgürlük İttifakı): %8,90
- İYİ PARTİ: %7,59
- TİP (Emek ve Özgürlük İttifakı): %4,07
- ZAFER PARTİSİ (Ata İttifakı): %3,46
- DEVA PARTİSİ (Birlik İttifakı): %2,64
- SAADET (Birlik İttifakı): %2,47
- YENİ PARTİ: %2,24
5 6
Milletvekili Dağılımı (Toplam 600 MV)
- AK Parti: 189 MV
- MHP: 144 MV
- CHP: 130 MV
- DEM Parti: 66 MV
- İYİ Parti: 34 MV
- TİP: 18 MV
- Zafer Partisi: 9 MV
- DEVA Partisi: 3 MV
- Saadet: 3 MV
- Yeni Parti: 2 MV
6 6