Son beş gün: Uygun bütçeli konutları ilk başvuran kapacak

1. Model: Konut bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 25 indirim uygulanacak.

2. Model: Yüzde 50 peşinat ödenmesi durumunda, kalan borç için 72 ay vade imkanı tanınacak ve ayrıca yüzde 8 indirim avantajı sağlanacak.

3. Model: Kademeli peşinat modelinde yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenebilecek. Kalan bakiye için ise 60 ay vade uygulanacak.