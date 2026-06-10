Hükümet, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlar için büyük bir konut hamlesini hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kamuoyuyla paylaştığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık satış kampanyası kapsamında, Türkiye genelinde binlerce aile kurasız ve doğrudan satış yöntemiyle ev sahibi olabilecek.
Son beş gün: Uygun bütçeli konutları ilk başvuran kapacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan TOKİ 64 şehirde 20 bin konut projesi için başvuru tarihi yaklaştı, resmi sürecin başlamasına son 5 gün kaldı. Kura şartı olmadan, doğrudan açık satış yöntemiyle sunulacak konutların başvuruları 15 Haziran günü başlayacak.Kaynak: Diğer
15 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan bu dev kampanyada yer alan konutlar için geri sayım sürerken, müracaatların başlamasına yalnızca 5 gün kaldı. Kampanya kapsamında 64 farklı ilde yer alan yaklaşık 20 bin konut, geleneksel kura çekilişi yapılmaksızın satışa açılacak. Vatandaşlar 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri arasından diledikleri büyüklükteki konutu bütçelerine göre tercih edebilecek.
Doğrudan satış yöntemi uygulanacağı için konutlar, anlaşmalı bankalara ilk başvuru yapan kişilerin öncelik sırasına göre alıcı bulacak. Büyük kolaylık sağlayan yeni modelde, TOKİ projelerinde sıkça aranan ikametgah, gelir beyanı ve ön başvuru gibi şartlar tamamen kaldırıldı.
Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için aranan temel kriterler şu şekilde açıklandı:
Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş bulunmak,
Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut bulunmaması.
Vatandaşlar, bütçelerine en uygun olan modeli seçerek peşinatlarını ilgili bankalara yatırabilecek ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek. Başvuru bedeli alınmayacak olan projede tüketicilere 3 farklı ödeme alternatifi sunuluyor:
1. Model: Konut bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 25 indirim uygulanacak.
2. Model: Yüzde 50 peşinat ödenmesi durumunda, kalan borç için 72 ay vade imkanı tanınacak ve ayrıca yüzde 8 indirim avantajı sağlanacak.
3. Model: Kademeli peşinat modelinde yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra yani 30 Haziran 2027'ye kadar ödenebilecek. Kalan bakiye için ise 60 ay vade uygulanacak.
Konutların satış işlemleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ şubeleri aracılığıyla yürütülecek. Kampanya kapsamındaki evlerin bir kısmı hemen teslim projelerden oluşurken, inşaatı süren konutlar ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek.
15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak kampanyada en yoğun kontenjan Bursa ve Ankara'ya ayrıldı. Şehirlere göre satışa sunulacak konut sayılarının dağılımı ise şu şekilde listelendi:
En Yüksek Kontenjanlı İller: Bursa (2.190), Ankara (2.062), Hatay (1.238), Kahramanmaraş (1.073) ve Malatya (1.000).
Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000.