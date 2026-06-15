Ank-Ar tarafından yapılan Mayıs 2026 araştırması, seçmenin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısındaki derin karamsarlığını gözler önüne serdi. "Fiyat artışları ne zaman yavaşlar?" sorusuna toplumun yarısından fazlası "Hiçbir zaman" yanıtını verirken, karamsarlık tablosunun tüm parti tabanlarına yayıldığı görüldü.
Son ankette Mehmet Şimşek’e enflasyon şoku: Yüzde 54,5’i ‘yavaşlamaz’ dedi
Ank-Ar tarafından yapılan son ankette "Fiyat artışları ne zaman yavaşlar?" sorusuna toplumun yarısından fazlası "Hiçbir zaman" yanıtını verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Ekonomik dalgalanmalar ve alım gücündeki erime vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken, Ank-Ar (Ankara Araştırma ve Danışmanlık) tarafından gerçekleştirilen "Seçmen Gündemi Mayıs 2026 Araştırması" toplumun fiyat artışlarına yönelik beklentilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.
Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Sizce fiyat artışları ne zaman yavaşlamaya başlayacak?" sorusuna verilen yanıtlar, ekonomik iyimserliğin adeta dibe vurduğunu gösterdi. Tabloya göre, vatandaşların yüzde 54,5’lik kesimi fiyat artışlarının "hiçbir zaman" yavaşlamayacağını düşünüyor. Bu grubu yüzde 22,3 ile yavaşlamanın "1 yıldan fazla süreceğini" belirtenler takip ediyor. Fiyatların 1 yıl veya 6 ay gibi daha kısa bir süre içinde yavaşlayacağına inananların toplam oranı ise sadece yüzde 13 seviyesinde kaldı.
Araştırmanın "Yarın Milletvekilliği Seçimi olsa parti tercihine göre yanıt dağılımı" bölümü, ekonomik umutsuzluğun siyasi görüş fark etmeksizin tüm kesimlerde hakim olduğunu ortaya koydu:
Fiyatların düşeceğinden en çok umudunu kesen grup yüzde 75,6 ile DEM Parti seçmeni oldu. Bunu yüzde 74,0 ile kararsız ve protesto oylar, yüzde 67,4 ile Zafer Partisi ve yüzde 66,7 ile CHP seçmeni izledi.
İktidar partisi AK Parti seçmenleri arasında da tablonun çok iyimser olmaması dikkat çekti. AK Parti seçmeninin yüzde 28,9'u fiyat artışlarının "hiçbir zaman" yavaşlamayacağını belirtirken, sadece yüzde 12,5'lik bir kesim 6 ay içerisinde bir düzelme beklediğini ifade etti. MHP seçmeninde ise "hiçbir zaman" diyenlerin oranı yüzde 34,3 oldu.
Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 67,5'i ve TİP seçmeninin yüzde 63,5'i enflasyondaki yavaşlamanın en az "1 yıldan fazla süreceği" görüşünde birleşti. İYİ Parti seçmeninin ise en büyük çoğunluğunu (yüzde 39,3) yine 1 yıldan fazla süreceğini düşünenler oluşturdu.