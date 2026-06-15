Son ankette Mehmet Şimşek’e enflasyon şoku: Yüzde 54,5’i ‘yavaşlamaz’ dedi

Araştırmada katılımcılara yöneltilen "Sizce fiyat artışları ne zaman yavaşlamaya başlayacak?" sorusuna verilen yanıtlar, ekonomik iyimserliğin adeta dibe vurduğunu gösterdi. Tabloya göre, vatandaşların yüzde 54,5’lik kesimi fiyat artışlarının "hiçbir zaman" yavaşlamayacağını düşünüyor. Bu grubu yüzde 22,3 ile yavaşlamanın "1 yıldan fazla süreceğini" belirtenler takip ediyor. Fiyatların 1 yıl veya 6 ay gibi daha kısa bir süre içinde yavaşlayacağına inananların toplam oranı ise sadece yüzde 13 seviyesinde kaldı.