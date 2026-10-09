Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor

Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor

Anketler siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak yeni bir dengenin sinyalini veriyor. Kontak Araştırma’nın yaptığı seçim anketi, Meclis’teki vekil dağılımına uyarlandı.

Utku Beycan Utku Beycan
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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 1

Kontak Araştırma’nın son kamuoyu verileri, PGM Projeksiyon tarafından seçim bölgelerinin dağılımları da dikkate alınarak kapsamlı bir genel seçim simülasyonuna tabi tutuldu

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 2

İttifakların kesinleşmemiş olması nedeniyle yüzde 7 seçim barajının uygulanıp uygulanmadığına göre iki ayrı senaryo üzerinden hazırlandı. Sonuçlar, siyasi dengelerdeki sarsıcı değişimi gözler önüne serdi.

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 3

Baraj kuralının geçerli olduğu ilk senaryoya göre Meclis'teki sandalye dağılımı şu şekilde şekillendi:

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 4

YENİ PARTİ: 171 Milletvekili

CHP: 67 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 5

DEM PARTİ: 62 Milletvekili

ZAFER PARTİSİ: 29 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 6

İYİ PARTİ: 29 Milletvekili

YENİDEN REFAH PARTİSİ: 8 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 7

TİP: 4 Milletvekili

MHP: 2 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 8

AK PARTİ: 228 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 9

İttifakların ve baraj engelinin kalktığı varsayılan ikinci senaryoda ise partilerin milletvekili sayılarında yukarı yönlü güncellemeler yaşandı:

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 10

YENİ PARTİ: 179 Milletvekili

CHP: 74 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 11

DEM PARTİ: 63 Milletvekili

ZAFER PARTİSİ: 33 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 12

TİP: 4 Milletvekili

MHP: 3 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 13

AK PARTİ: 244 Milletvekili

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 14

Kontak Araştırma’nın 29 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında, 75 il ve 271 ilçede 1.773 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Geneli anket sonuçları ise şu şekilde:

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 15

YENİ PARTİ: Yüzde 20,8

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 16

CHP: Yüzde 10,7

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 17

DEM PARTİ: Yüzde 7,4

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 18

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 6,7

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 19

İYİ PARTİ: Yüzde 5,9

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 20

MHP: Yüzde 3,3

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 21

YENİDEN REFAH PARTİSİ (YRP): Yüzde 2,7

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 22

TİP: Yüzde 1,4

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 23

DİĞER: Yüzde 3,5

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 24

KARARSIZ: Yüzde 7,7

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 25

PROTESTO OY: Yüzde 5,0

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Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor - Resim: 26

AK PARTİ: Yüzde 24,9

(Araştırmanın hata payı ±Yüzde 1,92 olarak belirtilmiştir.)

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