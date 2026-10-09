Kontak Araştırma’nın son kamuoyu verileri, PGM Projeksiyon tarafından seçim bölgelerinin dağılımları da dikkate alınarak kapsamlı bir genel seçim simülasyonuna tabi tutuldu
Son anket vekil sayısına uyarlandı: Meclis’te dengeler değişiyor
Anketler siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak yeni bir dengenin sinyalini veriyor. Kontak Araştırma’nın yaptığı seçim anketi, Meclis’teki vekil dağılımına uyarlandı.Utku Beycan
İttifakların kesinleşmemiş olması nedeniyle yüzde 7 seçim barajının uygulanıp uygulanmadığına göre iki ayrı senaryo üzerinden hazırlandı. Sonuçlar, siyasi dengelerdeki sarsıcı değişimi gözler önüne serdi.
Baraj kuralının geçerli olduğu ilk senaryoya göre Meclis'teki sandalye dağılımı şu şekilde şekillendi:
YENİ PARTİ: 171 Milletvekili
CHP: 67 Milletvekili
DEM PARTİ: 62 Milletvekili
ZAFER PARTİSİ: 29 Milletvekili
İYİ PARTİ: 29 Milletvekili
YENİDEN REFAH PARTİSİ: 8 Milletvekili
TİP: 4 Milletvekili
MHP: 2 Milletvekili
AK PARTİ: 228 Milletvekili
İttifakların ve baraj engelinin kalktığı varsayılan ikinci senaryoda ise partilerin milletvekili sayılarında yukarı yönlü güncellemeler yaşandı:
YENİ PARTİ: 179 Milletvekili
CHP: 74 Milletvekili
DEM PARTİ: 63 Milletvekili
ZAFER PARTİSİ: 33 Milletvekili
TİP: 4 Milletvekili
MHP: 3 Milletvekili
AK PARTİ: 244 Milletvekili
Kontak Araştırma’nın 29 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında, 75 il ve 271 ilçede 1.773 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Geneli anket sonuçları ise şu şekilde:
YENİ PARTİ: Yüzde 20,8
CHP: Yüzde 10,7
DEM PARTİ: Yüzde 7,4
ZAFER PARTİSİ: Yüzde 6,7
İYİ PARTİ: Yüzde 5,9
MHP: Yüzde 3,3
YENİDEN REFAH PARTİSİ (YRP): Yüzde 2,7
TİP: Yüzde 1,4
DİĞER: Yüzde 3,5
KARARSIZ: Yüzde 7,7
PROTESTO OY: Yüzde 5,0
AK PARTİ: Yüzde 24,9
(Araştırmanın hata payı ±Yüzde 1,92 olarak belirtilmiştir.)