Türkiye’de “Terörsüz Türkiye” süreci ağırlıklı olarak silahların bırakılması, bunun nasıl doğrulanacağı, hukuki düzenlemeler ve devletin atacağı adımlar üzerinden tartışılıyor.
Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi
MetroPOLL’ün Eylül 2026 araştırmasına göre toplumun yüzde 52,6’sı PKK’nın tamamen silah bırakmasının ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyor. Ankete göre katılımcıların kaynakları nereye aktarılmasını istediği de ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Ancak çatışmaların sona ermesi halinde ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlar da toplumun gündeminde yer alıyor.
MetroPOLL’ün Eylül 2026 Türkiye’nin Nabzı araştırması, PKK ile mücadelenin ekonomik maliyetine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
Katılımcıların yüzde 44,8’i mücadelenin Türkiye’ye “büyük”, yüzde 18,8’i ise “orta” düzeyde ekonomik yük getirdiğini belirtti.
Böylece katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, 40 yılı aşkın çatışmayı ekonomik sonuçlarıyla birlikte değerlendiriyor.
Araştırmada bu maliyetin hangi alanda daha fazla hissedildiği de soruldu.
Katılımcıların yüzde 24,2’si artan güvenlik ve savunma harcamalarını, yüzde 21,8’i ise eğitim, sağlık ve altyapıya daha az kaynak ayrılmasını gösterdi.
Bu sonuç, ekonomik kaybın yalnızca askerî operasyonlar, güvenlik harcamaları, silah sistemleri ve sınır güvenliği gibi doğrudan giderlerden ibaret görülmediğine işaret ediyor.
Güvenliğe ayrılan bir kaynağın eğitim, sağlık, altyapı, yatırım veya istihdamda kullanılamaması da çatışmanın ekonomik maliyetinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Araştırmaya göre PKK’nın tamamen silah bırakmasının ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı yüzde 52,6.
Katılımcıların yüzde 18,6’sı bunun ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini düşünürken, yüzde 21,8’i herhangi bir değişiklik beklemiyor.
Olumlu ekonomik etki beklentisi farklı siyasi parti seçmenlerinde de görülüyor.
Bu oran AK Parti seçmenlerinde yüzde 69,1, MHP’de yüzde 58,9, DEM Parti’de yüzde 58,8, CHP’de yüzde 40,8 ve İYİ Parti’de yüzde 45,8 olarak ölçüldü.
Parti bazındaki örneklemlerin hata paylarının yüksek olduğu belirtilirken, sonuçlar ekonomik beklentinin farklı siyasi seçmen gruplarında da bulunduğunu ortaya koyuyor.
Barış süreçlerinde “barış temettüsü” olarak adlandırılan yaklaşım da bu ekonomik beklentiyle ilişkilendiriliyor.
Buna göre çatışmanın sona ermesi, güvenlik amacıyla kullanılan bazı kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesine; risklerin azalması ise yatırım, ticaret, turizm ve istihdamın genişlemesine imkân sağlayabilir.
Çatışmadan etkilenen bölgelerin ekonomik açıdan yeniden canlanması da bu kapsamda değerlendiriliyor.
Ancak çatışmanın bitmesi tek başına böyle bir ekonomik getiriyi garanti etmiyor.
MetroPOLL araştırmasında katılımcılara, PKK ile silahlı mücadeleye ayrılan kaynakların çatışmanın sona ermesi halinde hangi alanlara yönlendirilmesi gerektiği de soruldu.
İlk sırada yüzde 34 ile eğitim, sağlık ve sosyal destekler bulunuyor.
Bunu yüzde 21,2 ile ekonomik kalkınma ve istihdam izliyor. Kaynakların savunma ve güvenlik alanında tutulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 15,4.
Eğitim, sağlık ve sosyal destekleri tercih edenlerin oranı CHP seçmenlerinde yüzde 47, DEM Parti seçmenlerinde yüzde 48,6.
Aynı seçeneği AK Parti seçmenlerinin yüzde 26,2’si, MHP seçmenlerinin ise yüzde 27,9’u tercih etti.
Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, toplumun önemli bir bölümünün çatışmanın sona ermesini yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve sosyal yaşamda yaratabileceği değişim bakımından da değerlendirdiğini gösteriyor.
Özellikle çatışmadan etkilenen bölgelerde yatırım ve istihdamın artırılması, gençlere ekonomik fırsatlar sunulması, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarının desteklenmesi beklentiler arasında öne çıkıyor.
Sürdürülebilir bir barış açısından ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimleri tarafından hissedilmesi önem taşıyor.
(Yetkin Report)