Yeniçağ Gazetesi
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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi

MetroPOLL’ün Eylül 2026 araştırmasına göre toplumun yüzde 52,6’sı PKK’nın tamamen silah bırakmasının ekonomiye olumlu yansıyacağını düşünüyor. Ankete göre katılımcıların kaynakları nereye aktarılmasını istediği de ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 1

Türkiye’de “Terörsüz Türkiye” süreci ağırlıklı olarak silahların bırakılması, bunun nasıl doğrulanacağı, hukuki düzenlemeler ve devletin atacağı adımlar üzerinden tartışılıyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 2

Ancak çatışmaların sona ermesi halinde ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlar da toplumun gündeminde yer alıyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 3

MetroPOLL’ün Eylül 2026 Türkiye’nin Nabzı araştırması, PKK ile mücadelenin ekonomik maliyetine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 4

Katılımcıların yüzde 44,8’i mücadelenin Türkiye’ye “büyük”, yüzde 18,8’i ise “orta” düzeyde ekonomik yük getirdiğini belirtti.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 5

Böylece katılımcıların yaklaşık üçte ikisi, 40 yılı aşkın çatışmayı ekonomik sonuçlarıyla birlikte değerlendiriyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 6

Araştırmada bu maliyetin hangi alanda daha fazla hissedildiği de soruldu.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 7

Katılımcıların yüzde 24,2’si artan güvenlik ve savunma harcamalarını, yüzde 21,8’i ise eğitim, sağlık ve altyapıya daha az kaynak ayrılmasını gösterdi.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 8

Bu sonuç, ekonomik kaybın yalnızca askerî operasyonlar, güvenlik harcamaları, silah sistemleri ve sınır güvenliği gibi doğrudan giderlerden ibaret görülmediğine işaret ediyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 9

Güvenliğe ayrılan bir kaynağın eğitim, sağlık, altyapı, yatırım veya istihdamda kullanılamaması da çatışmanın ekonomik maliyetinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 10

Araştırmaya göre PKK’nın tamamen silah bırakmasının ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı yüzde 52,6.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 11

Katılımcıların yüzde 18,6’sı bunun ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini düşünürken, yüzde 21,8’i herhangi bir değişiklik beklemiyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 12

Olumlu ekonomik etki beklentisi farklı siyasi parti seçmenlerinde de görülüyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 13

Bu oran AK Parti seçmenlerinde yüzde 69,1, MHP’de yüzde 58,9, DEM Parti’de yüzde 58,8, CHP’de yüzde 40,8 ve İYİ Parti’de yüzde 45,8 olarak ölçüldü.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 14

Parti bazındaki örneklemlerin hata paylarının yüksek olduğu belirtilirken, sonuçlar ekonomik beklentinin farklı siyasi seçmen gruplarında da bulunduğunu ortaya koyuyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 15

Barış süreçlerinde “barış temettüsü” olarak adlandırılan yaklaşım da bu ekonomik beklentiyle ilişkilendiriliyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 16

Buna göre çatışmanın sona ermesi, güvenlik amacıyla kullanılan bazı kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesine; risklerin azalması ise yatırım, ticaret, turizm ve istihdamın genişlemesine imkân sağlayabilir.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 17

Çatışmadan etkilenen bölgelerin ekonomik açıdan yeniden canlanması da bu kapsamda değerlendiriliyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 18

Ancak çatışmanın bitmesi tek başına böyle bir ekonomik getiriyi garanti etmiyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 19

MetroPOLL araştırmasında katılımcılara, PKK ile silahlı mücadeleye ayrılan kaynakların çatışmanın sona ermesi halinde hangi alanlara yönlendirilmesi gerektiği de soruldu.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 20

İlk sırada yüzde 34 ile eğitim, sağlık ve sosyal destekler bulunuyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 21

Bunu yüzde 21,2 ile ekonomik kalkınma ve istihdam izliyor. Kaynakların savunma ve güvenlik alanında tutulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 15,4.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 22

Eğitim, sağlık ve sosyal destekleri tercih edenlerin oranı CHP seçmenlerinde yüzde 47, DEM Parti seçmenlerinde yüzde 48,6.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 23

Aynı seçeneği AK Parti seçmenlerinin yüzde 26,2’si, MHP seçmenlerinin ise yüzde 27,9’u tercih etti.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 24

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, toplumun önemli bir bölümünün çatışmanın sona ermesini yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve sosyal yaşamda yaratabileceği değişim bakımından da değerlendirdiğini gösteriyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 25

Özellikle çatışmadan etkilenen bölgelerde yatırım ve istihdamın artırılması, gençlere ekonomik fırsatlar sunulması, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve özel sektör yatırımlarının desteklenmesi beklentiler arasında öne çıkıyor.

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Son anket ortaya çıktı: İşte seçmenin Terörsüz Türkiye’den beklentisi - Resim: 26

Sürdürülebilir bir barış açısından ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimleri tarafından hissedilmesi önem taşıyor.

(Yetkin Report)

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