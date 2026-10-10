PGM Analiz, İm Global Araştırma’nın son anket sonuçlarını PGM Projeksiyon üzerinden değerlendirdi.
Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor?
İm Global Araştırma’nın 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları kamuoyuna yansıdı. Anket üzerinden gerçekleştirilen milletvekili dağılımında ise dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.Utku Beycan
Araştırmanın sonuçları, kurumun X hesabından yayımlandı.
25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 26 ilden toplam 2 bin 105 kişi katıldı.
Paylaşılan grafiklerde partilerin oy oranlarının yanı sıra milletvekili dağılımına ilişkin projeksiyonlar da yer aldı.
PGM Projeksiyon, yüzde 7 seçim barajının uygulanıp uygulanmayacağına göre sonuçları iki farklı tabloda değerlendirdi.
Paylaşılan ilk dağılımda Yeni Parti’nin 169, DEM Parti’nin ise 68 milletvekili çıkaracağı hesaplandı.
Aynı projeksiyonda CHP2nin 25, MHP’nin 21 milletvekili kazanacağı tahmin edildi.
İYİ Parti ve Zafer Partisi için de 21’er milletvekili öngörüldü.
Yeniden Refah Partisi’nin 6 milletvekili çıkaracağı hesaplanırken, Anahtar Parti ve TİP için 2’şer milletvekili tahmini yapıldı.
Büyük Birlik Partisi’nin ise 1 milletvekili kazanacağı belirtildi.
AK Parti için 264 milletvekili öngörüldü.
Grafiklerde ikinci bir milletvekili dağılımı hesabına da yer verildi.
Bu senaryoda Yeni Parti için 201, DEM Parti için 72 milletvekili hesaplandı.
MHP’nin bu senaryoda 26 milletvekili çıkaracağı tahmin edildi.
TİP’in milletvekili sayısı ikinci hesaplamada 4 olarak gösterildi.
Büyük Birlik Partisi için ise 1 milletvekili öngörüsü korundu.
AK Parti’nin milletvekili sayısının 296’ya çıkacağı öngörüldü.
İkinci dağılımda CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi için milletvekili öngörülmedi.
Grafiklerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 600 sandalyeli yapısı esas alındı.
Anket sonuçlarına göre Yeni Parti yüzde 23,5 ile ikinci sıraya yerleşirken, DEM Parti yüzde 9,3 oy oranıyla üçüncü oldu.
CHP’nin oy oranı yüzde 6,8 olarak hesaplandı.
MHP yüzde 6,2, İYİ Parti ise yüzde 5,9 oy oranına ulaştı.
Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 5,8 olarak ölçüldü.
Anahtar Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,1 seviyesinde kaldı.
Büyük Birlik Partisi’nin oy oranı yüzde 1,4 olurken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,3 olarak kaydedildi.
AK Parti, yüzde 31,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.