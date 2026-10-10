Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor?

Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor?

İm Global Araştırma’nın 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları kamuoyuna yansıdı. Anket üzerinden gerçekleştirilen milletvekili dağılımında ise dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Utku Beycan Utku Beycan
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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 1

PGM Analiz, İm Global Araştırma’nın son anket sonuçlarını PGM Projeksiyon üzerinden değerlendirdi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 2

Araştırmanın sonuçları, kurumun X hesabından yayımlandı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 3

25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya 26 ilden toplam 2 bin 105 kişi katıldı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 4

Paylaşılan grafiklerde partilerin oy oranlarının yanı sıra milletvekili dağılımına ilişkin projeksiyonlar da yer aldı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 5

PGM Projeksiyon, yüzde 7 seçim barajının uygulanıp uygulanmayacağına göre sonuçları iki farklı tabloda değerlendirdi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 6

Paylaşılan ilk dağılımda Yeni Parti’nin 169, DEM Parti’nin ise 68 milletvekili çıkaracağı hesaplandı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 7

Aynı projeksiyonda CHP2nin 25, MHP’nin 21 milletvekili kazanacağı tahmin edildi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 8

İYİ Parti ve Zafer Partisi için de 21’er milletvekili öngörüldü.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 9

Yeniden Refah Partisi’nin 6 milletvekili çıkaracağı hesaplanırken, Anahtar Parti ve TİP için 2’şer milletvekili tahmini yapıldı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 10

Büyük Birlik Partisi’nin ise 1 milletvekili kazanacağı belirtildi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 11

AK Parti için 264 milletvekili öngörüldü.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 12

Grafiklerde ikinci bir milletvekili dağılımı hesabına da yer verildi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 13

Bu senaryoda Yeni Parti için 201, DEM Parti için 72 milletvekili hesaplandı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 14

MHP’nin bu senaryoda 26 milletvekili çıkaracağı tahmin edildi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 15

TİP’in milletvekili sayısı ikinci hesaplamada 4 olarak gösterildi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 16

Büyük Birlik Partisi için ise 1 milletvekili öngörüsü korundu.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 17

AK Parti’nin milletvekili sayısının 296’ya çıkacağı öngörüldü.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 18

İkinci dağılımda CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve Yeniden Refah Partisi için milletvekili öngörülmedi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 19

Grafiklerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 600 sandalyeli yapısı esas alındı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 20

Anket sonuçlarına göre Yeni Parti yüzde 23,5 ile ikinci sıraya yerleşirken, DEM Parti yüzde 9,3 oy oranıyla üçüncü oldu.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 21

CHP’nin oy oranı yüzde 6,8 olarak hesaplandı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 22

MHP yüzde 6,2, İYİ Parti ise yüzde 5,9 oy oranına ulaştı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 23

Zafer Partisi’nin oy oranı yüzde 5,8 olarak ölçüldü.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 24

Anahtar Parti yüzde 3,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,1 seviyesinde kaldı.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 25

Büyük Birlik Partisi’nin oy oranı yüzde 1,4 olurken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

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Son anket meclis aritmetiğine uyarlandı: Hangi parti kaç koltuk alıyor? - Resim: 26

AK Parti, yüzde 31,2 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

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