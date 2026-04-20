Son anket İPA'dan: Yüzde 87,7 aynı yanıtı verdi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) çocuklara dair gerçekleştirdiği son anket sonuçları, aynı yanıtı veren yüzde 87,7 ile gündem olduDilek Taşdemir
Ankette kadınlara 'Çocukların geleceğine dair kaygılı mısınız?' diye soruldu.
Kadınlara çocuklarıyla ilgili kaygıları sorulduğunda yüzde 87,7’si çocuklarının geleceğine dair kaygılı olduğunu belirtti.
Anket sonuçlarına göre çocukların geleceğiyle ilgili en çok güvenlik sorunlarına dair endişe duyuluyor.
Kadınların yüzde 25,4’ü çocuğunun okulda veya mahallesinde zorbalık ya da şiddet içeren bir durumla karşılaştığını bildirdi.
Bu oran 12-15 yaş aralığında erkek çocuğu olan kadınlarda daha yüksek çıktı.
Kadınların yüzde 77,3’ü internette zararlı içeriklere erişim, yüzde 71,9’u çocuk istismarı, yüzde 69,9’u akran zorbalığı, şantaj ve intihara cesaretlendirme gibi siber zorbalık türleri nedeniyle kaygı duyduklarını ifade etti.
“Çocukları suçlardan korumak için hangi önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna kadınların verdiği yanıtlar da şöyle:
Yüzde 73,2 Güvenlik kameralarının artırılması...
Yüzde 67,7 Çocuklar ve aileler için eğitim programlarının düzenlenmesi...
Yüzde 67,2 Daha sık güvenlik denetimleri yapılması
Yüzde 55,3 Çocuklar için güvenli internet filtreleri
