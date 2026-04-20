Yeniçağ Gazetesi
20 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Son anket İPA'dan: Yüzde 87,7 aynı yanıtı verdi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) çocuklara dair gerçekleştirdiği son anket sonuçları, aynı yanıtı veren yüzde 87,7 ile gündem oldu

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
İPA’nın Nisan 2025’te yaptığı araştırmanın verileri çocukların karşı karşıya olduğu güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Yüzde 87,7 aynı yanıtı verdi

1 13
Ankette kadınlara 'Çocukların geleceğine dair kaygılı mısınız?' diye soruldu.

2 13
Kadınlara çocuklarıyla ilgili kaygıları sorulduğunda yüzde 87,7’si çocuklarının geleceğine dair kaygılı olduğunu belirtti.

3 13
Anket sonuçlarına göre çocukların geleceğiyle ilgili en çok güvenlik sorunlarına dair endişe duyuluyor.

4 13
Kadınların yüzde 25,4’ü çocuğunun okulda veya mahallesinde zorbalık ya da şiddet içeren bir durumla karşılaştığını bildirdi.

5 13
Bu oran 12-15 yaş aralığında erkek çocuğu olan kadınlarda daha yüksek çıktı.

6 13
Kadınların yüzde 77,3’ü internette zararlı içeriklere erişim, yüzde 71,9’u çocuk istismarı, yüzde 69,9’u akran zorbalığı, şantaj ve intihara cesaretlendirme gibi siber zorbalık türleri nedeniyle kaygı duyduklarını ifade etti.

7 13
“Çocukları suçlardan korumak için hangi önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusuna kadınların verdiği yanıtlar da şöyle:

8 13
Yüzde 73,2 Güvenlik kameralarının artırılması...

9 13
Yüzde 67,7 Çocuklar ve aileler için eğitim programlarının düzenlenmesi...

10 13
Yüzde 67,2 Daha sık güvenlik denetimleri yapılması

11 13
Yüzde 55,3 Çocuklar için güvenli internet filtreleri

12 13
İPA'nın kadınların yüzde 87,7'sinin aynı yanıtı vererek çocuklarının geleceğinden kaygılı olduklarını belirttiği son anket sonucu sosyal medyada da gündem oldu.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro