İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda tarihi bir karara imza attı. Bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde hız sınırı 70 km olarak belirlendi. Sınır daha önce 100 km'ydi.

İHLAL BİLDİRİMİ GİDECEK

Hız sınırının aşılması durumunda sisteme şoför hakkında ihlal bildirimi gidecek.

"CAN GÜVENLİĞİ 2 BUÇUK DAKİKADAN DAHA ÖNEMLİ"

İstanbul'da alınan bu karar, yolcular tarafından olumlu karşılanmasa da, İBB yaptığı açıklamada 10 km'lik bir yol üzerinde bu kısıtlama sebebiyle 2,3 dakikalık bir gecikme olduğunu açıkladı.

10 km'lik yol 100 km hız sınırıyla 6 dakikada gidilirken, 10 km'lik yok 70 km hız sınırıyla 8 dakika 34 saniyede gidilecek

Bu düzenlemeyle birlikte İstanbul'da ulaşım yavaşlayacak. Ancak yetkililer can güvenliği açısından bu kararın hayati bir önem taşıdığını savunuyor.