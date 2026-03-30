Son anket Asal'dan: Ekrem İmamoğlu olamazsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Asal Araştırma vatandaşlara "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye sordu. 2 bin vatandaşın yüzde 39.5 aynı ismi söyledi.

Muhalefet ve vatandaşlar 'erken seçim' isterken anket firmaları da çalışmalarına devam ediyor. Asal Araştırma 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği son anketinde 2 bin vatandaşa "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye sordu.

Ankette yer alan isimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP'li Muharrem İnce, "Başka biri", "Hiçbiri" ve "Fikrim yok- cevap yok" seçenekleri yer aldı. Asal'ın anket sonuçları şöyle:

Başka biri: Yüzde 7.0

Hiçbiri: Yüzde 12.5

CHP'li Muharrem İnce: Yüzde 1.7

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu: Yüzde 2.1

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 3.0

CHP lideri Özgür Özel: Yüzde 14.2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 39.5

Asal Araştırma vatandaşlara "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" diye sorduğu birincinin yüzde 39.5 ile Mansur Yavaş'ın çıktığı anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

