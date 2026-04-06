Son anket Asal'dan: Asgari ücrete ara zam yapılmalı mı? Yüzde 80,6'lık oran gündem oldu

28.075,50 TL olan asgari ücretle geçinemeyen vatandaşlar isyan etmeye devam ediyor. Asal Araştırma vatandaşlara "Asgari ücrete ara zam yapılmalı mı?" diye sordu. Yüzde 80,6'lık oran gündem oldu.

Asal Araştırma 26 ilde 9-16 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği son anketinde 2 bin vatandaşa "Asgari ücrete ara zam yapılmalı mı?" diye sordu. İşte parti asgari ücrette ara zam eğilimi...

İYİ Parti Seçmeni: Ara zammı en güçlü destekleyen grup oldu. Seçmenin %80,6'sı "Evet yapılmalı" derken, %11,0'i "Hayır" dedi.

CHP Seçmeni: İkinci sırada yer alan CHP seçmeninin %79,0'u ara zam istiyor. "Hayır" diyenlerin oranı ise %10,5.

DEM Parti Seçmeni: Seçmenlerin %77,6'sı zammı destekliyor. Bu grupta "Hayır" diyenler %9,9 ile en düşük oranda kaldı.

MHP Seçmeni: MHP'ye oy verenlerin %72,2'si ara zam yapılması gerektiğini düşünüyor. %14,5'lik kesim ise karşı görüş bildirdi.

AK Parti Seçmeni: İktidar partisi seçmeninde de çoğunluk ara zam istedi. Seçmenin %64,4'ü "Evet" derken, %24,0'ü "Hayır yapılmamalı" dedi.

Diğer Partiler: Diğer partilere oy veren seçmen grubunda "Evet" oranı %75,0 olarak ölçüldü.

Asal'ın asgari ücret anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

