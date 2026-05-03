Son anket Ank-Ar'dan: Yüzde 56'lık oran gündem oldu

Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısında yer verdiği Ank-Ar'ın yeni anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konulduğu senaryo, en yüksek oy farklarından birine sahne oldu.
Fatih Altaylı, Ank-Ar'ın son anketi üzerinden yaptığı değerlendirmede dikkat çeken bir tabloyu ortaya koydu. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan karşısında üstünlüğü görülürken, Özgür Özel isminde dengeler bıçak sırtı. Yüzde 56'lık ise oran gündem oldu.Derleyen: Fatih Ergin
Ankete göre, kararsızlar öncesi Mansur Yavaş oyların yüzde 41,2'sini alırken...
Kararsızlar öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 32,4'sini alıyor.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Mansur Yavaş oyların 56'sını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 44'ünü alıyor.
Fatih Altaylı, bu senaryoda "oy kullanmam" diyenlerin oranının yüzde 15,3’e yükseldiğine dikkat çekerek, bu matematiksel değişimin Yavaş’ın lehine güçlü bir tablo oluşturduğunu vurguladı.
ÖZGÜR ÖZEL SENARYOSU: ERDOĞAN BİR KEZ DAHA KAZANABİLİR"
Anketin en tartışmalı sonuçları ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylığı durumunda ortaya çıktı. Kararsızlar dağıtılmadan önce Özgür Özel yüzde 37,7, Erdoğan ise yüzde 36,6 seviyesinde ölçüldü.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Özel yüzde 50,7, Erdoğan ise yüzde 49,3 oy alıyor.
Fatih Altaylı, ankete dayanarak çarpıcı "Özel’in aday olması durumunda Erdoğan bir kez daha kazanır gibi görünüyor. Yavaş ve İmamoğlu’nun Erdoğan karşısındaki şansı çok daha yüksek." yorumunda bulundu.
HALKIN YÜZDE 60'I ERKEN SEÇİM İSTİYOR
Ankette sadece isimler değil, erken seçim talebi de sorgulandı. Toplumun büyük bir kesiminin sandığa gitme isteği rakamlara şöyle yansıdı:
Erken Seçim İsteyenlerin oranı yüzde 59,9
Erken seçim istemeyenlerin oranı ise yüzde 32,4
Öte yandan son dönemde tartışılan ara seçim konusunda da benzer bir tablo hakim. Katılımcıların yüzde 54,1’i ara seçim olması gerektiğini düşünürken, yüzde 36,6’lık bir kesim buna gerek olmadığını savundu.
Fatih Altaylı, Ank-Ar'ın son anket sonuçlarının mevcut siyasi tabloda seçimi zorlayacak kadar baskın bir düzeye henüz ulaşmadığı değerlendirmesini de yaptı.