Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan eğitim-öğretim takvimine göre yarıyıl tatili ve karne tarihleri belli oldu. İşte, sömestr tatili belli oldu mu? Karne günü ne zaman?
Sömestr tatili belli oldu mu? Karne günü ne zaman?
Öğrenciler ve veliler, “okullar ne zaman yarıyıl tatili oluyor?” ve “karne günü ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. Peki, sömestr tatili belli oldu mu? Karne günü ne zaman?
Haberi Paylaş
1 4
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre birinci dönem karneleri 16 Ocak Cuma günü dağıtılacak. Karne günüyle birlikte öğrenciler yaklaşık iki hafta sürecek yarıyıl tatiline çıkacak.
2 4
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yarıyıl tatili, karne dağıtımının ardından 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren iki hafta boyunca tatil yapacak.
3 4
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
15 tatil, 30 Ocak Cuma günü sona erecek. Okullarda ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak.
4 4
Kaynak: Haber Merkezi