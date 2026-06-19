Sokak hayvanlarını beslemek Osmanlı'da saygın bir meslekti: Mancacıları bilir misiniz?

Osmanlı kent hayatını ele alan tarihi kaynaklar tarandığında, günümüzün modern şehir mimarisinde ve planlamasında benzerine rastlanmayan sıra dışı bir meslek grubu dikkat çekiyor. Mancacılar, bilhassa İstanbul gibi büyük metropollerde semt semt gezerek sokak hayvanları için özel olarak hazırlanmış et ve sakatat parçalarını dağıtan kişilerdi. Genellikle ciğer, dalak ve muhtelif et artıklarından oluşan bu besinleri, uzun sırıklara dizerek omuzlarında taşırlardı. Ne var ki bu iş, sıradan bir "yiyecek satıcılığı" faaliyetinden çok daha fazlasıydı; mancacılar, sokaklardaki canların hayata tutunmasını güvence altına alan ve arka planda kusursuzca işleyen o şefkat düzeninin en önemli yürütücüleriydi.