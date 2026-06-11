Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (SODER) Başkanı Reşit Kaya, arz sorunu bulunmadığını belirterek ithalatın başlaması halinde üreticilerin soğan ekiminden vazgeçebileceğini söyledi.
Soğan üreticilerinden ithalat uyarısı: Soğan ithal edilirse üretimi bırakırız
Türkiye'de aşırı yağışların neden olduğu hastalıklar nedeniyle soğan üretiminde verim kayıpları yaşanırken, İran'dan soğan ithalatı yapılacağı yönündeki iddialar üreticilerin tepkisine neden oldu: Soğan ithal edilirse üretimi bırakırız...Kaynak: Diğer
Bu yıl özellikle Adana ve Hatay'da etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek nem, soğan tarlalarında mildiyö mantarı hastalığının yayılmasına neden oldu. Dünya'nın haberine göre, hastalık nedeniyle bazı bölgelerde verim düşerken, yeni sezon hasadı ise Şanlıurfa, Amasya, Karacabey ve Tokat'ta başladı.
"PİYASADA SOĞAN ARZI YETERLİ"
SODER Başkanı Reşit Kaya, İran'dan soğan ithalatı yapılacağına ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek mevcut durumda piyasada arz sıkıntısı bulunmadığını ifade etti. Önümüzdeki dönemde İç Anadolu Bölgesi'nde de hasadın başlayacağını hatırlatan Kaya, ithalatın yerli üretici üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağını söyledi.
Kaya, mevcut fiyat seviyelerinin tüketici açısından ulaşılabilir olduğunu belirterek, olası fiyat artışlarının da sınırlı kalacağını dile getirdi.
"2026 TOPLAMA YILI DEĞİL, ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMA YILI"
Uzun yıllardır soğan üretimi yaptığını ifade eden Kaya, üreticilerin son yıllarda ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Soğanın uzun süredir üreticisine yeterli kazanç sağlamadığını belirten Kaya, ithalatın devreye girmesi halinde birçok çiftçinin üretimden çekilebileceğini öne sürdü.
"OKULLARIN KAPANMASIYLA TÜKETİM AZALABİLİR"
Kaya, okulların kapanmasının ardından tüketimde düşüş beklendiğini de belirterek, özellikle üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönmesiyle soğan talebinde yaklaşık yüzde 30 oranında gerileme yaşanabileceğini ifade etti.
Türkiye'de günlük ortalama soğan tüketiminin yaklaşık 5 bin ton seviyesinde olduğunu kaydeden Kaya, yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmesiyle arzın devam edeceğini söyledi.
ÜRETİCİLER ARTAN MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da aşırı yağışların soğan üretiminde ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Mildiyö hastalığı nedeniyle ilaçlama sayısının geçen yıllara göre önemli ölçüde arttığını ifade eden Doğan, bunun üretim maliyetlerini yükselttiğini söyledi.
Doğan, yağışlar nedeniyle hasadın geciktiğini ve bazı ürünlerde kalite kayıpları yaşandığını belirterek, üreticilerin zaten düşük kârlılıkla mücadele ettiği bir dönemde ithalat yapılmasının sektörü daha da zorlayabileceğini dile getirdi.
GÖZLER İTHALAT KARARINDA
Üreticiler, iç piyasada arz sorunu bulunmadığını savunurken, olası bir ithalat kararının yerli üretici üzerindeki etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sektör temsilcileri, yeni sezon hasadının başlamasıyla birlikte piyasa dengesinin korunmasını bekliyor