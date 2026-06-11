Soğan üreticilerinden ithalat uyarısı: Soğan ithal edilirse üretimi bırakırız

Bu yıl özellikle Adana ve Hatay'da etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek nem, soğan tarlalarında mildiyö mantarı hastalığının yayılmasına neden oldu. Dünya'nın haberine göre, hastalık nedeniyle bazı bölgelerde verim düşerken, yeni sezon hasadı ise Şanlıurfa, Amasya, Karacabey ve Tokat'ta başladı.