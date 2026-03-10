Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
Sofraların yıldızı: Tane tane ve kar gibi beyaz pilav yapmanın sırrı: Usta şeflerin gizli yöntemi

Sofraların yıldızı: Tane tane ve kar gibi beyaz pilav yapmanın sırrı: Usta şeflerin gizli yöntemi

Tane tane, mis gibi kokan bir pilav sofraların en çok sevilen tamamlayıcılarından bir tanesi. Ancak birçok kişi pilav yaparken ya lapa olmasından ya da pirinçlerin birbirine yapışmasından şikayet ediyor. Birkaç basit yöntemle tane tane ve bembeyaz pilava ulaşmak aslında düşünülenden çok daha kolay.

Pilavın Tane Tane Olması İçin Hazırlık Aşaması Kritik

Pilavın Tane Tane Olması İçin Hazırlık Aşaması Kritik


Pilavın kıvamı sadece kullanılan pirince değil, hazırlık aşamasına da dikkat etmekten geçiyor. Pirincin doğru şekilde yıkanması ve dinlendirilmesi, nişastanın büyük kısmının atılmasını sağlıyor.

İşte tam da bu noktada çoğu kişinin atladığı o kritik adım devreye giriyor: Pirinci tuzlu sıcak suda bekletmek

İşte tam da bu noktada çoğu kişinin atladığı o kritik adım devreye giriyor: Pirinci tuzlu sıcak suda bekletmek

Kar Gibi Beyaz Pilavın Püf Noktası

Kar Gibi Beyaz Pilavın Püf Noktası


Pirinci mutlaka ılık tuzlu suda 15–20 dakika bekletin. Bu işlem pirincin nişastasını azaltıyor ve pişerken tanelerin birbirine yapışmasını önleyerek kar gibi beyaz olmasını sağlıyor.

Tane Tane Pilav Tarifi İçin Malzemeler

Tane Tane Pilav Tarifi İçin Malzemeler


2 su bardağı baldo pirinç
2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz

Tane Tane Pilav Nasıl Yapılır? Adım Adım Hazırlanışı

Tane Tane Pilav Nasıl Yapılır? Adım Adım Hazırlanışı


Ön Hazırlık

Pirinci ılık tuzlu suda 15–20 dakika bekletin. Ardından nişastası gidene kadar birkaç kez yıkayın ve süzün.
Kavurma

Tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Süzülen pirinci ekleyin ve 3–4 dakika kısık ateşte kavurun. Pirinçlerin şeffaflaşması gerekir.

Pişirme

Pişirme

Üzerine sıcak suyu ve tuzu ekleyin, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve önce orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.
Isı Dengesi

Su kaynadıktan sonra ocağı en kısığa alın ve 10–12 dakika pişirin.

Demlendirme

Demlendirme

Suyunu çekince ocağı kapatın ve tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın. 10 dakika demlendirin.
Servis

Pilavı nazikçe karıştırarak servis edin.
Afiyet olsun.

Yeniçağ Gazetesi
