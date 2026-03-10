Sofraların yıldızı: Tane tane ve kar gibi beyaz pilav yapmanın sırrı: Usta şeflerin gizli yöntemi

Pilavın Tane Tane Olması İçin Hazırlık Aşaması Kritik
Pilavın kıvamı sadece kullanılan pirince değil, hazırlık aşamasına da dikkat etmekten geçiyor. Pirincin doğru şekilde yıkanması ve dinlendirilmesi, nişastanın büyük kısmının atılmasını sağlıyor.
İşte tam da bu noktada çoğu kişinin atladığı o kritik adım devreye giriyor: Pirinci tuzlu sıcak suda bekletmek
Kar Gibi Beyaz Pilavın Püf Noktası
Pirinci mutlaka ılık tuzlu suda 15–20 dakika bekletin. Bu işlem pirincin nişastasını azaltıyor ve pişerken tanelerin birbirine yapışmasını önleyerek kar gibi beyaz olmasını sağlıyor.
Tane Tane Pilav Tarifi İçin Malzemeler
2 su bardağı baldo pirinç
2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Tane Tane Pilav Nasıl Yapılır? Adım Adım Hazırlanışı
Ön Hazırlık
Pirinci ılık tuzlu suda 15–20 dakika bekletin. Ardından nişastası gidene kadar birkaç kez yıkayın ve süzün.
Kavurma
Tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Süzülen pirinci ekleyin ve 3–4 dakika kısık ateşte kavurun. Pirinçlerin şeffaflaşması gerekir.
Pişirme
Üzerine sıcak suyu ve tuzu ekleyin, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve önce orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin.
Isı Dengesi
Su kaynadıktan sonra ocağı en kısığa alın ve 10–12 dakika pişirin.
Demlendirme
Suyunu çekince ocağı kapatın ve tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın. 10 dakika demlendirin.
Servis
Pilavı nazikçe karıştırarak servis edin.
Afiyet olsun.