Sofradaki gizli zehir deşifre oldu: “Doğal” denilen maddeler kalbi vuruyor
Fransa'da yürütülen sarsıcı bir bilimsel araştırma, günlük hayatta sıkça tüketilen hazır gıdalardaki koruyucu maddelerin yüksek tansiyon riskini yüzde 29, kalp krizi ve felç olasılığını ise yüzde 16 oranında tırmandırdığını ortaya koydu.
Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri ise "doğal" koruyucu olarak pazarlanan sitrik asit ve askorbik asit gibi antioksidanların yoğun tüketiminin, yüksek tansiyon vakalarını yüzde 22 yukarı taşıması oldu. Bilim insanları, meyve ve sebzelerin özünde organik olarak bulunan bu elementlerin, endüstriyel formda gıdalara sonradan eklenmesi halinde tamamen farklı ve zararlı biyolojik etkilere yol açtığına dikkat çekiyor.
Kardiyovasküler hastalıklar ile ultra işlenmiş gıdalar arasındaki korelasyonu inceleyen veriler, tehdidin boyutunu daha da derinleştiriyor. Nitekim bu tür gıdaların tüketimi, kardiyovasküler hastalıklara bağlı erken ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 artırırken; obezite riskini yüzde 55, kronik uyku bozukluklarını yüzde 41 ve tip 2 diyabet riskini yüzde 40 oranında körüklüyor.
Üstelik bu kimyasal tehlike sadece abur cuburlarla sınırlı kalmayıp, çok geniş bir tüketici kitlesine hitap eden temel gıda ürün gruplarına da yayılmış durumda. Araştırma kapsamında deneklerin en az yüzde 10'u tarafından düzenli tüketilen 17 koruyucu madde mercek altına alınırken, bunlardan sekizinin önümüzdeki on yıllık projeksiyonda doğrudan kronik tansiyon bozukluklarına zemin hazırladığı saptandı.
Sağlık düşmanı bu kimyasal listenin başında bakteri ve küf önleyici ajanlar yer alıyor. Şarap, sos, peynir ve unlu mamullerin vazgeçilmezi olan potasyum sorbat; fermente içeceklerde koruyucu olarak kullanılan potasyum metabisülfit ve şarküteri ürünleri ile işlenmiş etlerin (pastırma, jambon) rengini koruyan sodyum nitrit, yüksek tansiyonun birincil sorumluları olarak ilan edildi.
Bunların yanı sıra sodyum askorbat, sodyum eritrobat ve biberiye özleri de aynı kardiyovasküler patolojilerle ilişkilendirildi. Madalyonun diğer yüzünde ise onkolojik riskler bulunuyor; önceki klinik çalışmalar sodyum nitrit, potasyum nitrat, sorbatlar, asetatlar ve asetik asidin başta prostat ve meme olmak üzere genel kanser türlerini yüzde 32’ye varan oranda tetiklediğini, aynı zamanda tip 2 diyabet riskini yüzde 49 uçurduğunu göstermişti.
Bu devasa veri seti, Fransa’da 2009 yılından bu yana gönüllülerin beslenme alışkanlıklarını marka bazında ve 6 aylık periyotlarla takip eden "NutriNet-Santé" veri tabanındaki 112 binden fazla katılımcının epidemiyolojik taranmasıyla elde edildi.
Tıp otoriteleri, bu klinik epidemiyolojinin henüz kesin bir neden-sonuç illiyet bağı kanıtlamadığını ancak ortaya çıkan sonuçların görmezden gelinemeyecek kadar güçlü birer "kırmızı bayrak" sinyali olduğunu vurguluyor.
Halk sağlığı uzmanları ve araştırmacılar, kronik dolaşım sistemi hastalıklarından korunmak adına tüketicilere ambalajlı ürünlerden uzak durmaları; taze, minimal düzeyde işlenmiş ya da dondurularak doğal yöntemlerle muhafaza edilmiş gıdaları beslenme zincirine dahil etmeleri yönünde acil çağrıda bulunuyor.