Sivas'ta yerleşim yerlerine inen kurt sürüsü tedirginlik oluşturdu

"İlk olarak bilinçsiz ve ruhsatsız avlanma yüzünden doğal habitatlarındaki av popülasyonu azalıyor. İkincisi ağır kış şartları ve yoğun kar yağışında geyik ile domuz gibi avların sığınaklara çekilmesi kurdu çaresiz bırakıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi ise yaşlılık. Yaşlanan kurtların av takip etme ve hızlı koşma kabiliyetleri azalır. Bu yüzden genç kurtlar gibi avlanamayan yaşlı kurtlar; köylere, hayvancılık tesislerine, şehir çöplüklerine ve insanların bıraktığı mamalara yönelir."