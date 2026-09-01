Kente yakın köylerde, fabrika alanlarında ve atık sahalarında görülen kurtlar sonrası açıklamalarda bulunan uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarını terk etmelerinin temel sebebinin besin yetersizliği ve yaşlılık olduğunu belirtti.
Sivas'ta yerleşim yerlerine inen kurt sürüsü tedirginlik oluşturdu
Sivas'ta son dönemde yerleşim yerlerine yakın noktalarda sıklıkla görüntülenen kurt sürüleri bölge halkında endişeye yol açtı. Uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kurtların şehre inme nedenlerini ve yaban hayatındaki değişimi değerlendirdi.Kaynak: İHA
KURTLAR NEDEN YERLEŞİM YERLERİNE İNİYOR?
Kurtların mecbur kalmadıkça insan yaşam alanlarına yaklaşmayacağını vurgulayan Hüseyin Yıldız, bu durumun arkasındaki ana etkenleri şu sözlerle sıraladı:
"İlk olarak bilinçsiz ve ruhsatsız avlanma yüzünden doğal habitatlarındaki av popülasyonu azalıyor. İkincisi ağır kış şartları ve yoğun kar yağışında geyik ile domuz gibi avların sığınaklara çekilmesi kurdu çaresiz bırakıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi ise yaşlılık. Yaşlanan kurtların av takip etme ve hızlı koşma kabiliyetleri azalır. Bu yüzden genç kurtlar gibi avlanamayan yaşlı kurtlar; köylere, hayvancılık tesislerine, şehir çöplüklerine ve insanların bıraktığı mamalara yönelir."
"KOLAY BESİNE ALIŞMALARI BÜYÜK RİSK"
Kurtların hazır gıdaya veya çöplüklere alışmasının yaban hayatı dengesini bozduğunu hatırlatan Yıldız, "Kurt doğası gereği vahşi bir canlıdır. Hazır besine alışsa bile insanlara zarar verme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Öte yandan Anadolu aslanı Kangallar da doğal bir ırktır. İnsan müdahalesi olmadan doğaya bırakıldıklarında tıpkı kurtlar gibi kendi avlanma ve hayatta kalma güdülerini sergileyebilirler" dedi.