Sivas'ta kentin en büyük gölü taştı

Gölü sıklıkla ziyaret ettiğini ifade eden Ömer Karakoç, "Şu an Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'ndeyiz. Doğallığıyla dikkat çekiyor. Geçen yıllara nazaran bu yıl su seviyesi arttı. Geçen yıl su çekilmişti ama bu yıl yağışların bol olması sebebiyle debisi arttı. Yükseklerde hala kar var, yağmur yağışları da devam ediyor. Burası yazın çok güzel oluyor. Sivas'ın denizi gibi bir yer" dedi.